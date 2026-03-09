"Vivas nos queremos": la cumbia de Vanina "La Leona" Hussein por el 8M y contra la violencia

La conciencia alrededor de los femicidios crece todos los días, al igual que lo hacen las estadísticas de los crímenes de género alrededor de las mujeres, con un Gobierno nacional que ningunea la problemática social y desfinancia las herramientas estatales para contrarrestarlo. Una demostración de esto es la canción Vivas nos queremos que lanzó la cantante de cumbia Vanina "La Leona" Hussein en el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora que se conmemoró el último 8 de marzo.

"Esto no es solo una canción. Es memoria. Es conciencia. Es una voz colectiva que nace desde el arte", aseguró la autora santafesina sobre su canción. "Es un mensaje que hicimos realidad junto a mujeres, niñas y hombres que se sumaron con respeto y compromiso para transformar esta canción en algo mucho más grande. Gracias a cada persona que fue parte de este momento tan fuerte y tan emocionante", añadió, justo antes de pedir que compartan la canción "porque cuando el arte habla también puede despertar conciencia".

El videoclip que se estrenó a las 00:00 del domingo estuvo íntegramente realizado en el pueblo santafesino de Chovet y contó con la participación de muchas mujeres de la localidad. "Hoy no cantamos fuerte, cantamos hondo. Hay mujeres que no llegaron a casa, hay abrazos que quedaron abiertos, hay sillas vacías en la mesa y un 'avisame cuando llegues' sin respuesta", comienza la canción.

La temática alrededor de la violencia de género y el compromiso social de la canción es ineludible. "Nuestro destino no fue el azar, fue la violencia que aprendimos a normalizar. Nos dijeron que el miedo era costumbre, pero vivir no debería doler. Ni una menos, porque duele la ausencia, porque falta una voz en cada hogar. Nos queremos vivas y enteras, no valientes solo en paz", reclama la letra de Hussein.

"Vivas nos queremos" de Vanina "La Leona" Hussein contó con el apoyo de todo el pueblo santafesino de Chovet.

La pareja de la cantante, el abogado Miguel Ángel Pierri, también fue parte de la producción del videoclip, en el apoyo que permanentemente tiene hacia la artista con la que se casó en noviembre de 2016. El letrado tiene un largo historial de consciencia social, más allá de su tarea laboral como defensor.

"Ni una menos, no es una consigna, es el grito que no llega a tiempo, es la herida que no vuelve, es la herida abierta en el pecho. Marchamos por las que no pueden, por las que quedaron atrás. Por las que amaron creyendo y no las dejaron llegar. No es odio lo que nos mueve, es amor y memoria también", continúa la letra de la canción estrenada el domingo.

Vanina "La Leona" Hussein en Pasión de Sábado.

"Queremos volver, queremos llegar, queremos que este aviso no sea una despedida más. Ni una menos. Que no falte ninguna. Que la noche no vuelva a pararnos. Nos queremos vivas, presentes, con futuro, con voz, con hogar. Ni una menos, por las que no están, por las que tiemblan al caminar", señala el tema que conmueve por una poesía llena de las realidades que tantas mujeres padecen.

"Que vivir no sea una prueba, que amar no sea matar. No marchamos por odio, marchamos por amor. Por la vida. Ni una menos. Ni una menos. Ni una menos", finaliza la letra del tema. En el video, luego aparece un cartel: "No es una consigna. Es un pedido urgente. Es un derecho".

Vanina Hussein y Miguel Ángel Pierri el día en el que dieron el sí.

También cuenta con un "agradecimiento especial" hacia la conclusión del clip: "A cada mujer, niño, hombre y familia de Chovet, que con su presencia, compromiso y su corazón hicieron posible este video. Cada paso, cada cartel y cada mirada son parte de este mensaje colectivo. Gracias por acompañar esta expresión artística que busca memoria, conciencia y justicia. Este video es de ustedes. Porque cuando una comunidad se une para decir en voz alta: vivas nos queremos".

El perfil de la canción de Hussein y la producción de Pierri es un paso más en la demostración de la íntima relación que existe entre el arte y la conciencia alrededor de ciertas causas sociales. Mientras que los femicidios crecen día a día, también lo hace la preocupación de un sector de la población que no se queda de brazos cruzados mientras la violencia machista avanza.