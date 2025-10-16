Ultimátum en La Peña de Morfi: estalló la guerra entre los conductores y uno habría pedido que el otro no continúe

Los egos de los conductores de La Peña de Morfi generaron una crisis en uno de los programas más exitosos de la televisión argentina de los fines de semana. Según revelaron periodistas del ámbito, un ultimátum fue presentado por una de las dos personas que están al frente del show de Telefe, Diego Leuco y Lizzy Tagliani, para pedir que el otro o la otra no sigan el año que viene.

De acuerdo a lo que detalló la periodista Cora Barbieri uno de ambos " estaría pidiendo a la producción que el otro ya no siga ". La definición deja abierto quién de los dos se trata, aunque ciertos hechos inclinarían la balanza a confirmar que la estilista fue quien hizo el reclamo. La conclusión es a partir de los proyectos que tiene cada uno para el 2026.

Diego Leuco está detrás de un proyecto para conducir de lunes a viernes en la televisión.

Cabe recordar que durante esta época del año se definen las continuidades de todos los productos audiovisuales tanto de radio, como de televisión. Allí se negocian montos, horarios, traspasos e incorporaciones de cara al año siguiente, o simplemente se cortan relaciones en pos de nuevas oportunidades en otras señales.

En ese marco fue que se dio la discusión entre una de las figuras con el canal y con las intenciones claras de decir es él o yo. La especulación de que se trata de Tagliani es porque, de acuerdo a lo que aportó el periodista Luis Bremer, el hijo de Alfredo Leuco se encuentra detrás de un proyecto de lunes a viernes en 2026, una realidad que lo complicaría para, además, conducir toda la tarde del domingo.

Lizy Tagliani todavía no definió su continuidad al frente de La Peña de Morfi.

¿Por qué plantearía Leuco otra cosa si no sabe si continuará por sus propios proyectos? En ese sentido, la respuesta de Tagliani cuando fue consultada sobre su continuidad en La Peña de Morfi, también sumó a la teoría de su enojo con Leuco. "Creo que sigo, nadie me dijo nada. En noviembre hablaremos de eso", aseguró ante un móvil de A la tarde.

"No sé lo que hará Diego, o lo que tenga que hacer, porque son contratos por separado. No tengo idea si sigue, no soy Leuco", contestó cuando le preguntaron por su colega. Si bien no hubo un testimonio de él al respecto, la forma de responder evidenció que no todo es cordialidad en su relación.