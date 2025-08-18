Marixa Balli, entre lágrimas y secretos: la verdad detrás de su sorpresiva salida de LAM

El viernes 15 de agosto, LAM cerró su emisión con un inesperado golpe de efecto: Marixa Balli anunció en vivo su renuncia al programa. Lo hizo minutos antes del final, con la voz quebrada y los ojos llenos de lágrimas. "¡No puedo hablar! ¡No me hagas llorar!", le suplicó a Ángel de Brito mientras el resto de las angelitas intentaban asimilar la noticia. "Tomé la decisión porque hay muchos cambios en mi cabeza, pero estoy muy feliz y muy agradecida", explicó, todavía emocionada.

Marixa Balli, entre lágrimas y secretos: la verdadera razón de su salida de LAM

Ángel, sorprendido por la intensidad del momento, destacó su recorrido en el ciclo: "Marixa la rompió todo el tiempo que estuvo acá en LAM. Fue un placer trabajar con vos y tenemos que agradecerte". La ex vedette, que se ganó un lugar clave entre las panelistas, le devolvió el gesto con afecto: "Amo este programa, los amo a todos y a vos, Ángel, estoy tan agradecida. Vos sabés que yo te quiero más allá de este programa, pero necesito hacer un cambio".

Aunque en pantalla Balli habló de "cambios personales" y de la apertura de un nuevo local de su marca Xurama -"Le puse toda mi energía y estoy muy agotada, pero estoy feliz"-, fuera de cámara otra versión comenzó a circular. Fue la periodista Diana Zurco, conductora de El run run del espectáculo, quien ventiló la trastienda: "Marixa Balli habría tenido un ofrecimiento de otro programa de viajes. Estamos hablando de Por el mundo, con Marley".

Según explicó, la producción de LAM no estuvo dispuesta a compartirla: "Le bajaron el pulgar desde la producción de LAM". Y agregó con contundencia: "Le pusieron un ultimátum: 'Si vas, te tenés que ir'". Ese habría sido el punto de quiebre. La invitación de Marley tentó a Marixa, pero la negativa de su propio programa por dejarla ausentarse algunos días terminó por acelerar una decisión que ya venía madurando, marcada por "algunos vaivenes e incomodidades" con la productora.

La escena final dejó imágenes que ya son parte del archivo televisivo. Yanina Latorre, incrédula, fue la primera en reaccionar: "¡Ay, no! ¿En serio? ¡No!". Minutos después, ambas se fundieron en un abrazo emotivo: "Somos amigas desde los 15 años", recordó Latorre, mientras Balli prometía mantener los encuentros fuera de cámara: "Me encantaría que una vez por mes nos juntemos a cenar todos juntos".

Lejos de cualquier pelea mediática -como sucedió con otras ex angelitas-, Marixa aclaró con humor: "No, realmente estoy muy feliz. Fueron todos muy lindos años. Fue maravilloso, pero la cabeza pide cambios a veces. Tengo el cuerpo lleno de preguntas pero los amo y voy a venir a visitarlos porque esto es una familia". Ángel, a modo de cierre, dejó la puerta abierta a un posible regreso: "Sos parte del equipo, Marixa, así que sos bienvenida siempre".

Marixa Balli, entre lágrimas y secretos: la verdadera razón de su salida de LAM

La salida de Marixa no dejó vacíos por mucho tiempo. Apenas minutos antes del anuncio, De Brito confirmó que dos figuras se sumarán al panel: Mónica Farro y Adabel Guerrero. "Son dos potras", lanzó Yanina, fiel a su estilo, mientras el resto de las angelitas celebraban la incorporación.