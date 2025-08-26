Una pulsera, una mirada y un anillo: Taylor Swift y Travis Kelce comprometidos

El éxito musical no es lo único que mantiene expectantes a los fanáticos de Taylor Swift. Su vida personal, y sobre todo su corazón, es lo que más los conmueve. Y aunque la cantante suele resguardar su intimidad, este martes 26 de agosto decidió compartir con el mundo el gran paso que dio junto a su pareja, Travis Kelce.

El 12 de agosto, la cantante oriunda de Pensilvania anunció el lanzamiento de un nuevo álbum, pero las noticias felices no se limitaron a su carrera. Este 26 de agosto reveló la más romántica de todas: a sus 35 años, dijo "sí" a la propuesta de compromiso del jugador de los Kansas City Chiefs.

Taylor Swift compartieron las primeras imágenes de su compromiso

A través de Instagram, Taylor publicó las imágenes que sellan este capítulo: Kelce, de rodillas, la abraza después de la gran pregunta: "Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasia se van a casar", escribió la artista, en una tierna referencia a una de sus canciones.

La propuesta fue un verdadero cuento de hadas. En un jardín decorado de flores, con un clima íntimo y sereno, el momento quedó inmortalizado no sólo en fotos del instante exacto, sino también en retratos posteriores donde la pareja posó sonriente, mostrando el anillo dorado coronado por una piedra de gran tamaño.

Taylor Swift presumió su anillo de compromiso

El compromiso llega tras dos años de una historia de amor que comenzó de la manera más sencilla y auténtica: con una pulsera de la amistad en el verano de 2023. Fue en su pódcast New Heights donde Kelce confesó haber intentado entregarle a la cantante una pulsera con su número de teléfono durante el concierto de la Eras Tour en Kansas City.

Aunque aquel gesto no prosperó en el momento, encendió la chispa de una historia que uniría sus caminos para siempre: " Quise darle la pulsera, pero no pude hacerlo y me quedé un poco dolido ", había dicho él entonces. Lo que no imaginaba era que esas palabras abrirían la puerta a uno de los romances más comentados y soñados.

Taylor Swift y Travis Kelce: una historia de amor que comenzó en 2023

En septiembre de 2023, las primeras señales se hicieron visibles cuando Swift fue vista alentando a los Chiefs desde el palco junto a Donna Kelce, la madre del deportista. Un mes después, la pareja hizo su primera aparición pública en una fiesta tras el Saturday Night Live, confirmando lo que ya era un secreto a voces.

Desde entonces, ambos supieron equilibrar sus carreras de alto perfil con gestos de amor y apoyo. Taylor Swift se convirtió en figura infaltable en los partidos de Travis Kelce, incluido el Super Bowl 2024, mientras que él acompañó a la artista en varias paradas internacionales de su gira.