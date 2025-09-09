Fede Bal después del cáncer: "Un estudio a tiempo te salva la vida"

El presente de Fede Bal da qué hablar sin dudas. Y si bien hace unos días su nombre está en boca de todos por el nuevo romance con Evelyn Botto, en esta oportunidad es noticia por su resiliencia ante el cáncer que logró vencer.

En el 2020, al mediático le diagnosticaron un cáncer de colon, que logró superar gracias a los tratamientos médicos y al ser detectado a tiempo. En este contexto, el joven celebra la vida día a día y en las últimas horas mostró un importante proceso: una videocolonoscopia.

En 2020, en plena pandemia, Fede Bal fue diagnosticado con cáncer de colon

El hijo de Carmen Barbieri se siente en la obligación de utilizar su exposición para visibilizar la importante de realizarse estudios y prevenir cualquier enfermedad. Es así que se grabó bajo los efectos de la anestesia desde una camilla de la Fundación Gedyt: "Un estudio médico, en este caso una videocolonoscopia, se puede vivir de otra manera... Desactivemos el miedo a la anestesia, al estrés de la preparación, a la ansiedad por todo el proceso", escribió en Instagram.

"Lo único que importa es saber cómo estamos. Cómo está nuestra salud ", impulsó Fede Bal y siguió: "Este video que les comparto muestra lo que pasó antes de mi videocolonoscopia anual. Entrando en los hermosos efectos de la anestesia que, como experiencia en sí, es una suerte de trip surrealista".

Para este estudio necesario y valioso, me pongo en las manos del gran doctor Luis Caro y su centro la Fundación Gedyt, Un equipo maravilloso que te acompaña en todo el proceso", señaló y agregó: " Recordá que un estudio a tiempo te salva la vida . Y este estudio es la única forma de saber cómo estamos por dentro".

Por otro lado, Fede Bal enfatizó: "El cáncer de colon es una de las principales causas de muerte a nivel global. Si tenés un familiar que tuvo cáncer de colon, o si ya tenés más de 40 años, es recomendable hacerse este estudio periódicamente".