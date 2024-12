Valentina Cervantes y el "adiós" con Enzo Fernández: nueva etapa y reconciliación emocional

Tras su separación con Enzo Fernández, Valentina Cervantes se colocó en el ojo mediático: nueva vida en Argentina y flamante trabajo con una reconocida agencia. En este marco, la joven lleva unos meses en el país, y rompió el silencio sobre algunos detalles de su ruptura amorosa y cómo vive su actualidad. Si bien circularon rumores de infidelidades y otros conflictos, la modelo y el futbolista negaron aquellas versiones y confirmaron que la ruptura se dio de manera sana, al entender que ya no compartían el mismo proyector familiar. El deportista quería recuperar el tiempo perdido y su mujer lo entendió a la perfección: "Creo que fue un conjunto de cosas de parte de él".

"Él tomó la decisión y yo se la respeté. Si vos me preguntás qué pasó, no tengo nada para decirte en particular. Solamente creo que él hoy decide enfocarse cien por cien en su carrera, en rendir, en buscarse. Él capaz no se encontraba en su mejor momento como jugador y trató de buscarlo. Hoy por suerte le está yendo bien. Por eso también estoy contenta", comenzó su relato en un mano a mano con Pía Shaw.

La periodista quiso saber cómo fueron los días posterior a la separación, ya que la mediática tardó 10 días en juntar sus cosas y mudarse a Argentina: "¿Dormían juntos? ¿Hicieron el amor?", indagó y la ex de Enzo Fernández reveló sin pelos en la lengua: "Sí, algunos días. De despedida", confesó.

Shaw ahondó en detalles y le consultó por qué le envió un mensaje este 18 de diciembre, a dos años de ganar la copa del mundo con la albiceleste, a pesar de estar separados. Con lágrimas en los ojos y la voz entrecortada por la emoción, Valentina abrió su corazón: "A ver... hoy tenemos un camino diferente o estamos separados, pero compartimos un montón de tiempo juntos y lo vamos a seguir compartiendo. Así que le mandé un mensaje y él me puso gracias por haber estado también", relató.

La modelo admitió que está orgullosa de su ex pareja y del lugar que este le dio a su lado para acompañarlo: "Me emociona porque es algo que él siempre quiso -o cualquier jugador quiere- y que lo haya podido cumplir y haber estado en ese momento, acompañándolo. Que él me haga sentir parte también. Lo valoro mucho". Sobre los detalles más privados, la joven confesó cómo veía a su ex novio: "Es como yo también le decía: 'Una vez que volvemos para mí no sos campeón del Mundo, para mí sos Enzo'. No lo veía como lo ven las demás personas". Además, reflexionó sobre el recuerdo que le dejó a su hija haber estado en aquel momento en que el futbolista levantó la copa.

Valentina Cervantes viaja a Londres para que sus hijos veana Enzo Fernández

Cervantes dejó en claro que mantiene una buena relación con el padre de sus hijas, y las redes sociales admiraron la madurez con la que aceptó que Fernández ya no quería seguir la vida a su lado. Lejos de guardar rencor, la modelo viajó a Londres para que los menores puedan pasar Año Nuevo con su papá: "lo pasamos juntos. Le dije 'No voy a ir al Big Ben con una sidra sola".

A través de historias de Instagram Valentina mostró cómo fue su regreso a Londres, esta vez cómo madre soltera de dos nenes pequeños: "Que comience el juego. 16 horas de vuelo, una escala, dos aviones, una niña y un bebé", comenzó la travesía que se vió afectada por una demora en el vuelo: "Ya vengo con la mente preparada a que me sucedan estas cosas", comentó resignada y luego compartió un video de sus hijos jugado en el aeropuerto mientras esperaban salga el vehículo aéreo.