Sol, pasión y snorkel: la escapada romántica de Pampita y Martín Pepa en las playas de México

Carolina "Pampita" Ardohain volvió a enamorar a sus seguidores, pero esta vez no solo con sus looks impecables y postales de ensueño, sino también con una historia de amor que crece a pesar de los kilómetros. La modelo viajó a San José del Cabo, en el sur de la península de California, para encontrarse con su pareja, el empresario Martín Pepa, y protagonizar juntos una escapada romántica donde no faltaron las flores, los desayunos en la cama, el mar turquesa ni, por supuesto, las fotos en bikini que desataron suspiros en las redes. Aunque Pampita vive en Argentina y Pepa en Estados Unidos, el océano no fue obstáculo para que el amor diga presente.

Hicieron snorkel, pasearon por las calles mexicanas y recorrieron los lugares típicos del lugar.

Eligieron como punto de encuentro las playas mexicanas y, desde allí, compartieron con sus seguidores postales de una estadía soñada: desde paseos por callecitas de colores hasta momentos de pura desconexión frente al mar. Si había dudas de que estaban disfrutando, bastó ver una de las primeras historias: un ramo de flores como bienvenida y un desayuno gourmet servido en bandeja de madera sobre sábanas blancas. Detalles que hablan. Durante el viaje, hubo snorkel, caminatas por la arena, visitas culturales y mucha complicidad. Pampita mostró su lado más relajado -aunque siempre impecable- desde una piscina infinita con vista directa al océano.

El romántico viaje de Pampita y Martín Pepa

Entre cielos nublados y mar azul, la modelo posó sonriente, con el cabello al viento y una flor fucsia detrás de la oreja. El mar de fondo hacía lo suyo, pero era ella quien se robaba la escena. Uno de los momentos más comentados fue su paseo por el centro histórico de San José del Cabo, donde los banderines de papel picado en tonos vibrantes la enmarcaron mientras sonreía bajo un enorme corazón rojo. Entre visitas a la iglesia de San José y cenas a la luz de faroles, Pampita mostró que sabe mezclar el turismo con el romance y la elegancia.

La modelo se tomó unos días a solas con su pareja en México y Estados Unidos.

Para una de las salidas nocturnas eligió un vestido color chocolate con sutiles frunces que marcaban su figura, sandalias doradas y un sombrero mexicano que levantó juguetona, ocultando media sonrisa. Porque si algo sabe hacer Pampita, es posar... y enamorar. No faltaron tampoco los momentos de aventura. Bajo una carpa en la playa, se la vio con una máscara de snorkel y un remo en la mano, lista para una travesía en paddle surf. Playa casi vacía, cielo en calma y la modelo lista para zambullirse.

La pareja se encontró en San José del Cabo, en el sur de la península de California

En otro instante, Pepa la retrató mientras ella miraba al cielo, relajada y feliz, en bikini marrón. Las imágenes hablan por sí solas: complicidad, cariño y ganas de compartirlo todo, incluso con sus seguidores. La pareja, que desde hace meses mantiene una relación a distancia, parece haber encontrado en estos días de sol y arena una forma de reforzar su vínculo. Amor, cultura, gastronomía y un poco de adrenalina. Todo, claro, con el toque Pampita.