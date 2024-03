Vasos voladores y el miedo de Luquitas Rodríguez: "El Turco" García a las piñas en un stream

La confusión fue evidente hasta para quienes estuvieron presentes en el lugar de los hechos. En el video que se viralizó, sólo se puede ver una pequeña parte de la discusión que terminó a las piñas entre el ex futbolista de Racing Club Claudio "El Turco" García y Ricardo "Taty" Chao, un fanático de la Academia, ex barra del club y dueño de un local de venta de camisetas de fútbol nuevas, usadas e históricas. Tenían una buena relación, pero algunos chistes de mal gusto habrían detonado el conflicto.

La situación quedó registrada en un vivo de Instagram en donde transmitían "Lo del Turco", un stream que protagoniza la gloria del equipo de Avellaneda con todas sus anécdotas e historia viva del fútbol de los 80 y los 90. Entre los presentes se pudo ver a los streamers Luquitas Rodríguez y Martín Pérez Disalvo, mejor conocido como "Coscu", quienes también tuvieron un rol secundario en la viralización.

En el video se puede ver como Chao se acercó a García con las dos manos en guardia, luego el ex futbolista lo empuja, un tercero se mete a separar y ahí es cuando vuela el primer cachetazo del ex delantero. Tras eso, el dueño de Camisetas Nani respondió con dos golpes rápidos que no llegaron a impactar en su rival, quien le dio otro golpe más al final de la escena. "Es una locura", se escuchaban las voces de fondo.

Según declaró a La Nación uno de los testigos de lo ocurrido, "en el programa suele haber un chiste que es que a Jesús (un invitado) le atrae la mujer de "El Turco" (Mariela Prieto); el chico de camisetas Ladri (una ironía en detrimento de la marca que tiene Chao) empezó a hacerse el canchero y le repitió unas tres o cuatro veces que Jesús quería tener relaciones con su mujer". Luego de eso, "El Turco" se habría dado la escena en la que "se enojó, lo invitó a pelear, le demostró lo que sabe de boxeo y le dio dos piñas certeras",

El tuit de Coscu respecto a la pelea de "El Turco" García.

Quien se expresó en redes sociales fue Coscu, en un posteo que dejó en su cuenta de X. "Pinchó el programa... a los que dudan les puedo decir, que fue real y que volaban vasos, por un momento temí por mi vida. Ni saludar pude", reveló. A Luquitas, el otro streamer presente, le llegaron las burlas por lo rápido que se paró y se escapó de las piñas que volaban de atrás de su nuca.

Luego en un vivo amplió lo que sucedió, validó la versión de los chistes sobre la pareja de él y amplió el detrás de escena de lo que sucedió: "Primero tiró un vaso lleno de pomelo y a Martín (Coscu) lo empapó en su totalidad", confesó. "La mesa se dio cuenta de que un límite se había cruzado. Y creo que Camisetas Nani vuelve a hacer un comentario y 'El Turco' toma la decisión de tirarle el vaso vacío", agregó.

"Yo en un momento le digo a los dos: paran o los cago a palos a los dos", ironizó Luquitas, en relación a su supuesto escape. "Lo que pasa es que se levanta y lo va a buscar. 'El Turco' se para y me doy cuenta que estoy en una situación de piñas, pero no quería irme antes de que las piñas se den. Porque soy muy cagón, pero no podés irte antes de que la gente tire un tiro", bromeó.

Al mismo tiempo, entre los chistes que lanzó Coscu sobre estos hechos, reveló que durante este miércoles estará en Paren la mano, el programa de Rodríguez en Vorterix, que va de 19 a 21, contando "todo" lo que sucedió en el programa de García. "Será histórico", se animó a adelantar, con el fin de que quienes se mueren de intriga por las razones del combate, estén atento a la transmisión.

De amigos a enemigos: "El Turco" García y un abrazo con el hombre que golpeó en el video viral.

También se viralizó un audio que supuestamente pertenece al periodista deportivo Marcelo Toscano. "Mirá, lo que pasó es terrible. "El Turco" lo cagó a trompadas (Risas). Ese Nani, boludo, es un zarpado mal. Es terrible lo que pasó, nunca me pasó", aseguró allí.

Lo cierto es que la relación de Chao y García venía de hace algunos años. Un video del año pasado los muestra a los dos juntos y a los abrazos, luego de que el ex futbolista le firmara la histórica número siete de Racing que usaba, con la publicidad de Rosamonte que tanto caracterizó a la vestimenta de la Academia en esa época.

"No la vendas esa, Taty", se lo escucha a decir a un tercero en la escena, en referencia al local de camisetas en donde se encuentran ese tipo de reliquias. "Gracias, amigo", le suelta el famoso ex Racing. "Mi primer ídolo. ¡Vamos Turco!", cierra irónicamente Chao. El destino hizo que ese video en el que confiesa su fanatismo, envejezca mal. Al igual que los chistes de mal gusto, todo tiene un límite.