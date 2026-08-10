No llegó el canje: Esteban Trebucq criticó a la emblemática parrilla "Don Julio" y aseguró que "es una porquería"

Esteban Trebucq arremetió contra la emblemática y exclusiva parrilla "Don Julio" del barrio porteño de Palermo, luego de que mencionaran al local gastronómico en su programa de La Casa Streaming. Si bien su pareja Sol Simunovic, quien está al aire en el mismo segmento, le recordó que era habitué de otros lugares similares, el conductor aseguró que lo hacía por trabajo y defendió el "asado hecho en casa". ¿No llegó el canje?

"¿Don Julio qué carajo es?", preguntó "El Pelado" a su pareja, quien le aclaró que se trataba de "una parrilla". "Ni en pedo voy", rechazó de plano el hombre de LN+. "No fuiste, Esteban. Dejá de escupirle el negocio a todo Palermo", le reprochó su novia, también periodista. "A esos lugares no voy ni en pedo. El asado lo hago yo en casa", explicó Trebucq, en ese sentido, y para argumentar su negativa a estos espacios.

La publicidad negativa que intentó disponer se confirmó cuando, del otro lado de la cucaracha, desde la producción le insinuaron que se trataba de una estafa por los precios. Eso es lo que se entendió en el diálogo que Trebucq tuvo con ellos. "Ah, ¿es un choreo?", preguntó. Es un hecho que el servicio de la parrilla es muy elevado y, a su vez, que es la más elegida por los famosos internacionales cuando llegan de visita a la Argentina.

Simunovic, sin embargo, intentó defender a "Don Julio", cuando dijo que fue y que "es lindo". Aunque al mismo tiempo reveló que ni haría la cola que hay que hacer para acceder ni pagaría los precios exorbitantes. "Está un poco hypeado", sintetizó. "¿Qué es hypeado?", le consultó cinco veces su pareja, quien desconocía el término en inglés. "Que está sobrevalorado", le explicó su compañera.

La parrilla Don Julio es una de las favoritas de los famosos internacionales que llegan a Buenos Aires.

"El asado se hace en casa. No se come en los lugares", cuestionó Trebucq en relación al planteo original. "Pero vos vas a parrillas. Hay parrillas en las que sos muy habitué", le contrapuso Simunovic, con la intención de exponer que la animosidad del conductor estaba dispuesta contra "Don Julio" y no otras parrillas. "Sí, por un tema de laburo", reconoció.

Lo hago en casa. El asado así me parece una porquería. La verdad. Saludos a todos, pero a mí me parece una porquería. Ni loco voy", insistió Trebucq, quien ante los planteos que se vieron en vivo, demostró la existencia de un encono contra la emblemática parrilla. El enojo levantó sospechas contra el periodista de LN+ en el sentido de que pareció que las críticas fueron porque no pudo ir a conocerla "por un tema de laburo", como a otros locales similares donde es "habitué".