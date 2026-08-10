Darío Cvitanich e Ivana Figueiras revelaron que se van a casar tras cruzarse con Intrusos por un supuesto escándalo

Darío Cvitanich e Ivana Figueiras explotaron durante la tarde de este lunes contra Intrusos luego de que desmintieran las versiones que aseguraban que el último viernes habían tenido una pelea, con revisación del teléfono celular incluida, durante una cena en el Palacio Duhau, en la cual en realidad él le propuso matrimonio a ella.

El reproche de Darío Cvitanich a la información de una crisis con su pareja que divulgó Intrusos.

"Esto es una mentira absoluta, fue un día, un finde y una cena hermosa. Paremos con esta locura. No se puede escribir y decir cualquier cosa, ni mucho menos inventar situaciones que jamás pasaron, ¡son impresentables!", reprochó el futbolista en su cuenta de X (ex Twitter) en relación a lo que había difundido Intrusos minutos antes.

En el programa de América TV mostraron una foto que sacó otro comensal de ambos y la definieron como "la previa de un escándalo". "En el medio de esta cena Ivana empezó a levantar la voz fuerte. Se escuchaba todo. Lo increpaba a Darío y le pidió el teléfono. Y él, parece que está hinchado las bolas de una manera sobrehumana, ya parece que no hay ser humano que aguante más, y le entregó su celular. Le revisó el teléfono", aseguró el conductor Adrián Pallares.

Según informó "todo el restaurant escuchó el escándalo" ya que "llamó mucho la atención". Inclusive en ese instante Rodrigo Lussich llegó a afirmar que la situación no tenía por qué ser por otra mujer, sino que se podía tratar de "la pesada de la ex", en relación a Chechu Bonelli y con la aclaración correspondiente que el término saldría de la boca de Figueiras.

Toda la especulación de Intrusos quedó derrumbada a los pocos minutos luego de que Paula Varela intercambie mensajes con los protagonistas. "Él le propuso casamiento. No estaban discutiendo. Hubo una cosa interna de algo familiar. Y que ellos estaban comentando algo, pero que nunca hubo una discusión. Por eso subieron esa foto", explicó la panelista, en un gesto que sorprendió a los presentes.

El descargo de Ivana Figueiras contra el Palacio Duhau, tras las versiones de una pelea con Darío Cvitanich que negaron.

Figueiras, por su parte, compartió algunas historias en las que criticó tanto al lugar como al programa de televisión. "El viernes fui a cenar al Palacio Duhau, lugar que pensé que era privado, pero me doy cuenta que llaman gente para que se sienten al lado de la mesa, coma sola y encima invente cosas. Cuando ya estábamos terminando de comer llega un tipo solo, se sienta de espaldas a mi novio y me empieza a mirar y a hacerme señas", explicó la modelo.

"Yo pensé que era alguien intentando levantarme y obviamente no le dije nada a Darío para no armar quilombo. Se lo conté recién al otro día. Resulta que hoy hay mil fotos mías comiendo e inventando cualquier cosa, como que yo grité o le revisé el teléfono. Por favor si hay un video mío gritando mándenmelo a mi cuenta", reclamó Figueiras, quien agregó que "estaría bueno" que dejen de acosarla. E"l teléfono que tengo en las fotos es mío. Lo que hacen es acoso", sintetizó.

El chat entre Ivana Figueiras y Darío Cvitanich.

Más adelante, la flamante comprometida subió una captura de un chat con su pareja. "¿Por qué dicen del celular?", le pregunta allí el ex Boca Juniors. "No tengo ni idea", respondió ella. "Cualquiera están inventando, ahora ponemos algo en las redes los dos. Olvidate", aseguró él. "Estoy harta. No podemos ni ir a cenar tranquilos", protestó Figueiras después. "Gor, no pueden inventar algo así. Es increíble", la avaló el delantero.