La Oreja de Van Gogh vuelve con Amaia Montero: cuándo llega a Argentina la gira que enloqueció a todos

La locura del fandom finalmente tiene fecha: La Oreja de Van Gogh vuelve a Buenos Aires con Amaia Montero. La banda española se presentará el 19 de marzo de 2027 en el Movistar Arena, en el marco de su primera gira por Latinoamérica de esta nueva etapa.

El regreso de Amaia es la gran noticia: la cantante, voz de la formación fundacional, vuelve a la banda a 30 años de sus comienzos para reencontrarse con un repertorio que marcó a varias generaciones y que todavía sigue rompiendo récords en las plataformas digitales.

La Oreja de Van Gogh vuelve con Amaia Montero

La gira se llama Tantas Cosas que Contar y ya se convirtió en un fenómeno multitudinario ya que sólo durante 2026, el tour recorrió los principales escenarios de España y vendió más de 400.000 entradas y agotó localidades en tiempo récord. Pero ahora le toca a esta parte del Atlántico para reencontrarse con una de las comunidades de seguidores más fieles y apasionadas.

La banda anticipó un show cargado de nostalgia y emoción, con canciones como Cuídate, La Playa, Puedes contar conmigo, Rosas y hasta 20 de enero. También incluirá nuevos hitazos, entre ellos Todos estamos bailando la misma canción, presentado a fines de 2025.

La Oreja de Van Gogh vuelve con Amaia Montero

El fenómeno está lejos de apagarse: este año, Rosas superó las mil millones de reproducciones y entró al 1 Billion Club de Spotify, una marca que confirma que las canciones de La Oreja de Van Gogh siguen demasiado en la memoria colectiva y en los auriculares de nuevas generaciones.

La nueva etapa tiene una carga emocional enorme para la banda y para Amaia: "Para nosotros esta gira es un sueño hecho realidad: nuestras canciones de siempre con más emoción que nunca y ustedes en frente cantando felices. ¿Se puede pedir más? Están siendo noches perfectas que no olvidaremos nunca y necesitábamos compartir también esta experiencia con toda la gente de Latinoamérica. Nos han seguido durante décadas y ha llegado el momento de celebrarlo", expresaron.

Cuándo salen las entradas

La preventa exclusiva Santander comenzará el jueves 6 de agosto a las 16 horas , con seis cuotas sin interés pagando con tarjetas de crédito Santander desde la App Santander o con MODO.

La Oreja de Van Gogh vuelve con Amaia Montero

La venta general empezará el viernes 7 de agosto a las 16 horas , con todos los medios de pago. También se podrá acceder a seis cuotas sin interés utilizando tarjetas de crédito Santander desde la App Santander o con MODO.

Las entradas estarán disponibles a través de www.movistararena.com.ar. El regreso de Amaia Montero promete convertir el Movistar Arena en una gigantesca máquina del tiempo: canciones, lágrimas, gritos y un fandom listo para cantar cada palabra como si nunca se hubiera ido.