Todo sobre "Moria", la serie de Netflix: cuándo se estrena, quiénes actúan y qué contará

Después de más de cinco décadas de carrera, Moria Casán tendrá su propia serie. La artista, que construyó una de las personalidades más reconocibles de la cultura popular argentina, verá diferentes etapas de su vida convertidas en ficción en una producción que buscará alejarse de las biografías tradicionales para contar su historia bajo una lógica tan particular como la propia protagonista.

La diva presentó en vivo el tráiler oficial de Moria, la serie inspirada en su vida que Netflix estrenará el próximo 14 de agosto de 2026 en todo el mundo. El esperado adelanto fue mostrado durante La Mañana de Moria, su programa en Eltrece, y la conductora no pudo ocultar su emoción al ver imágenes que, según reveló, todavía no había observado en su versión definitiva.

Moria Casán estrena su serie en Netflix

Uno de los aspectos centrales de la ficción será que no existirá una sola Moria. Sofía Gala Castiglione, Griselda Siciliani y Cecilia Roth tendrán la responsabilidad de interpretarla en diferentes momentos de una trayectoria marcada por el teatro de revista, la televisión, los escándalos, la exposición mediática y una personalidad que con los años terminó transformándose en una marca registrada.

El tráiler comienza con Sofía Gala, hija de Casán en la vida real, caracterizada como una joven Moria en plena década del 70. Rodeada por la estética de aquellos años, la actriz reproduce los gestos, el tono y la actitud de una mujer que recién comenzaba a abrirse camino dentro del espectáculo: "Para los que no me conocen, mi nombre es Moria. Soy nueva en la revista y soy un caso raro e inusual", dice la actriz en una de las primeras escenas.

Sofía Gala interpretara a su madre

Precisamente, uno de los elementos más particulares de la producción será ver a Sofía Gala interpretando a su propia madre. La actriz debió reconstruir una etapa previa a la consolidación del personaje público que después conocería todo el país. Para hacerlo, explicó que no intentó interpretar únicamente a "Moria", sino recuperar a la mujer que ella conoce desde una perspectiva completamente diferente y mucho más íntima: su mamá.

A medida que avanza el relato también cambian las actrices encargadas de ponerse en su piel. Cecilia Roth representa una versión más madura y reflexiva de Casán, capaz de observar su pasado y recordar aquel momento en el que su vida tomó un rumbo muy distinto al que inicialmente parecía tener. "Yo estudié algo así. Pasé de las escalinatas de la Facultad de Derecho al Teatro Nacional el mismo día", expresa en otro fragmento.

Sofía Gala, Griselda Siciliani y Cecilia Roth serán las encargadas de interpretarla en diferentes momentos

Por su parte, Griselda Siciliani tendrá a cargo una de las épocas de mayor exposición televisiva de Moria. El adelanto la ubica durante los años de ShowMatch, cuando Casán ocupaba un lugar protagónico en el jurado y cada una de sus devoluciones, enfrentamientos y frases podía convertirse rápidamente en noticia. "Estoy acá porque mi presencia jerarquiza la pista", dispara Siciliani recreando una de las sentencias más recordadas de Casán.

Sin embargo, la serie no buscará limitarse a reproducir sus cambios de look o algunos de sus momentos más recordados en televisión. A través de la historia de Moria, la producción recorrerá distintas épocas y estéticas de las últimas cinco décadas de la Argentina, mientras muestra también las transformaciones de una cultura popular de la que la artista fue protagonista.

Griselda Siciliani encarna una de las etapas de mayor exposición televisiva de Moria

El propio tráiler plantea, además, una pregunta que atravesará toda la ficción: cómo contar la vida de alguien que durante décadas convirtió su propia existencia en espectáculo. "¿Cómo se cuenta una vida? Mi vida. Yo no soy una persona común. Y mi historia tampoco. Soy... el Obelisco con tetas. Siempre fui una distinta, una marciana. Una mostra", se escucha decir a la propia Moria en voz en off.

La producción estará compuesta por ocho episodios y tendrá dirección y guion de Javier Van de Couter. Lejos de funcionar como una biopic tradicional o como un documental que reconstruye cronológicamente los acontecimientos, Moria se presentará como una ficción que juega permanentemente con las fronteras entre realidad y fantasía e incluso incorporará elementos de ciencia ficción.

La verdadera Moria Casán también tendrá participación en pantalla. Su aparición funcionará como una suerte de titiritera de sus propios recuerdos, capaz de intervenir en la reconstrucción de su historia y modificar la manera en la que se presentan determinados episodios. Así, la ficción podrá deformar, reinterpretar y jugar con los hechos en lugar de limitarse a reproducirlos de manera lineal.

Esa idea estará presente desde el comienzo de la serie. El relato partirá de la celebración del cumpleaños número 80 de Moria, con la verdadera Casán festejando sus ocho décadas, para luego emprender un recorrido por las diferentes versiones de la mujer que existieron detrás del personaje.

Netflix lanzará la serie de Moria Casán el 14 de agosto

De esta manera, serán tres actrices, ocho episodios y una cuarta Moria las encargadas de construir un recorrido por una de las figuras más reconocibles del espectáculo argentino. Una vida que difícilmente podía resumirse en una sucesión ordenada de fechas, trabajos y escándalos.

Después de décadas construyendo, destruyendo y reinventando su propio personaje frente a las cámaras, Moria Casán llevará finalmente su historia a Netflix y también allí buscará imponer la misma regla que atravesó toda su carrera: narrarse a sí misma sin pedir permiso y bajo sus propios códigos.