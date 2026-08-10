Tragedia en Cipolletti: un matrimonio de jubilados, una carta, un alquiler imposible de pagar y un posible pacto suicida

La escena que encontraron los policías en un departamento de Cipolletti, Río Negro, conmocionó a todo el barrio. Jorge Horacio Ortiz estaba muerto y su esposa, Mabel, permanecía con vida pero en un delicado estado de salud. Habían pasado alrededor de 48 horas desde el episodio que ahora la Justicia investiga como un posible pacto suicida. Todo comenzó con la preocupación de los vecinos de un edificio de tres plantas ubicado sobre la calle Río Santiago, entre San Martín y Rodolfo Walsh.

La ausencia de los jubilados y algunos olores que provenían del departamento encendieron las alarmas. Ante la denuncia, efectivos policiales ingresaron al inmueble y se encontraron con la dramática escena. La investigación intenta reconstruir qué ocurrió durante esas horas y, sobre todo, cuáles fueron las circunstancias que llevaron a la pareja a tomar una decisión extrema.

Una de las principales hipótesis apunta a la difícil situación económica que atravesaban y al fuerte incremento que debían afrontar para continuar viviendo en el lugar. Facundo Kablan, periodista de Infobae en Vivo Al Mediodía, reveló uno de los elementos centrales de la investigación: "Dejaron una nota contando de sus problemas económicos y contando que iban a tomar una decisión autolesiva".

Cipolletti: murió un jubilado y su esposa quedó internada tras un presunto pacto suicida

Según la reconstrucción del caso, Ortiz y Mabel percibían haberes mínimos jubilatorios cercanos a los $600.000 por persona. Buena parte de ese dinero estaba destinado a pagar el alquiler de la vivienda en la que vivían. Pero la renovación del contrato significaba un golpe que la pareja, de acuerdo con la hipótesis que manejan los investigadores, ya no podía afrontar.

Kablan explicó que "el alquiler que estaban pagando era también de $600.000". Sin embargo, al momento de renovar, el monto sufriría un fuerte incremento. "El alquiler que estaba en $600.000 se iba a más de $1.000.000. Además, tenían que dejar $3.000.000, que era lo que le correspondía a la renovación", detalló el periodista. Para dos adultos mayores cuyos ingresos provenían fundamentalmente de sus jubilaciones, el nuevo escenario habría representado una situación límite.

La comida, los medicamentos, los servicios y el resto de los gastos cotidianos se sumaban a un alquiler que pasaba a representar una parte prácticamente imposible de sostener con sus ingresos. "Venían muy complicados. Entre los medicamentos, el alquiler, la comida, venían muy complicados", afirmó Kablan. En el departamento, los investigadores encontraron una carta escrita por la pareja en la que describían la angustiante situación económica que atravesaban.

El documento fue secuestrado y quedó incorporado a la causa judicial. "Lo que dice la carta hace referencia a una situación acuciante que tenía que ver con problemas económicos", señaló Kablan al reconstruir el contenido del escrito. También fueron secuestrados elementos que serán analizados como parte de la investigación. La Justicia aguarda los estudios toxicológicos y otros peritajes para establecer con precisión qué provocó la muerte de Ortiz y determinar el papel que tuvieron los medicamentos ingeridos.

Cipolletti: murió un jubilado y su esposa quedó internada tras un presunto pacto suicida

La autopsia preliminar no habría detectado lesiones externas ni signos de violencia en el cuerpo del jubilado. Por eso, los investigadores esperan los resultados definitivos antes de sacar conclusiones sobre las causas de la muerte. Tras el hallazgo, Mabel fue trasladada de urgencia al hospital de Cipolletti. La mujer permanece internada y recibe tratamiento en el área de salud mental. Su estado es delicado, aunque continúa con vida.

En una primera declaración espontánea ante los investigadores, habría coincidido con el contenido de la carta encontrada en el departamento y aportado información sobre la decisión que ambos habrían tomado. Mientras tanto, la Justicia de Cipolletti mantiene como principal hipótesis la existencia de un pacto suicida, aunque la investigación continúa abierta y todavía restan los resultados de los estudios toxicológicos y otras pericias.