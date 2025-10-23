Preocupación por Lowrdez Fernández: su amiga reveló que "está con el golpeador" y pidió ayuda urgente

Lowrdez Fernández está en boca de todos por la denuncia que hizo su mamá, quien expuso no saber nada de ella desde el 4 de octubre. Si bien la cantante ya se reportó a través de sus redes sociales aclarando que sufre una gripe muy fuerte, el video sembró muchas dudas y varios fanáticos recordaron aquel posteo con el que denunció a su pareja por violencia de género.

La cantante se había retratado con la cara llena de moretones y un listado de todo lo que padecía al lado de Leandro García, que este jueves fue sorprendido por efectivos policiales que buscaban a la cantante de Bandana.

Lowrdez Fernández estaría en peligro al lado de su pareja, Leandro García

En este contexto, Ioja, una amiga muy cercana de Lowrdez, publicó un preocupante posteo en su cuenta de Instagram: " Dios quiera que zafes del golpeador psicópata ", escribió en referencia al novio de la artista.

Luego la joven se comunicó con Fernanda Iglesias e hizo una fuerte denuncia en el programa Puro Show: "Estoy muy angustiada, Lowrdez está con el golpeador, en la casa de él. Ayer el tipo me mandó un mensaje en tono bastante amenazante, ella trató de zafar, la golpeó un montón ".

El desesperado posteo de Ioja, la amiga de Lowrdez Fernández

Ioja está desesperada cómo no sabe cómo ayudar a su amiga: "Vino a casa a dormir, le había golpeado la costilla, no se podía ni mover, le tuve que conseguir Diclofenac para que pueda recuperarse. Yo trabajo con ella, la ayudo en un montón de cosas como productora y después se suponía que no iba a regresar, pero cayó de nuevo, fue a la casa del tipo este y ahora está ahí, lo que pasa es que cuando entró la policía ella se fue para la terraza".

La mujer pidió que le hicieran un examen forense: "Dudo que el problema que tiene en la garganta sea unas anginas. Para mí, el golpeador la agarró del cuello y entonces por eso tiene ese problema en la voz que no puede ni hablar. Tiene moretones, la cabeza totalmente golpeada, le pido al fiscal o al juez, que vuelvan a entrar porque ella está ahí en la casa y está corriendo un peligro estando con esa persona, este psicópata".

Ioja pidió que no juzguen a Lowrdez Fernández: "Ella tiene una debilidad, pero no es culpable de nada, es una víctima de lo que está pasando. Ella tenía toda la energía para hacer el junte de Bandana y este tipo la quiere apagar".