Vero Lozano prendió el ventilador y llenó de críticas a APTRA tras los Martín Fierro: "Hay cosas que son muy extrañas"

La credibilidad de los premios Martín Fierro que organiza la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) fue puesta en duda por Verónica Lozano, quien en su programa cuestionó la última entrega de galardones que se realizó el lunes a la noche y puso en duda ciertos galardones como el que recibió Susana Giménez como conductora, con un producto de pocas emisiones.

"Tengo muchos mensajes de miembros de APTRA que en este momento están por reunirse y decir '¿para qué votamos si después hacen lo que quieren?'", deslizó la conductora al aire de su programa en Telefe, Corta por Lozano. "Lo que me indignó fueron cosas muy obvias", añadió enseguida.

"Más allá de que es lógico que haya que repartir el juego, que estén todos contentos. Pero hay cosas que son muy extrañas", señaló después, mientras que sumó una crítica a la falta de división de los programas cuando son diarios, semanales o se graban, ya que no es el mismo esfuerzo. Sobre Giménez fue cortita y precisa. "Susana. La quiero. ¿Pero dos premios? El de conducción no se lo den más. Ya estamos. Es un montón", cuestionó Lozano. Luego enumeró a otras tres personas que, además de ella, se lo merecían: Carmen Barbieri, Mariana Fabbiani y Pamela David. "¿Sabés qué? El año que viene no voy", lanzó sobre el final.

Mirtha Legrand y Susana Giménez

Entrevistada por un móvil de LAM a la salida del canal, profundizó sobre el conflicto. Que Susana gane otro premio, ya había ganado uno, me parece que es un montón en un programa que tuvo pocas emisiones. No estoy juzgando que sea buena o mala conductora. Hay que repartir para que la ceremonia sea más interesante, para que nos vayamos más contentos", explicó.

"La fui a saludar a Mariana, la felicité. Éramos competencia. Y Mariana me dice: 'pensé que te lo daban a vos'. Y yo tenía como esa ilusión. Y si no se lo dan a Carmen, que laburó muy bien el año pasado, que le levantaron el programa, que es una mina que la viene remando y tengo entendido que no tiene ningún Martín Fierro", repitió, cuando fue abordada por el movilero.

"Estuvo muy mal repartido y se notó mucho", insistió en relación a la distribución de galardones. "Hoy pienso que no voy a ir nunca más en mi vida a no ser que me garanticen que lo gano", bromeó sobre el final, cuestionada sobre si había tomado esa decisión.