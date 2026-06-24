Verónica Lozano salió en defensa de Florencia Peña: "Nadie merece perder un trabajo por una equivocación"

La falsa noticia sobre la supuesta muerte de Jorge Messi sigue generando repercusiones en el mundo del espectáculo y los medios de comunicación. Mientras el episodio continúa alimentando debates sobre la responsabilidad periodística y la obsesión por las primicias, una nueva voz de peso decidió intervenir en la discusión: Verónica Lozano.

La conductora fue consultada sobre el escándalo que tuvo como protagonista a Florencia Peña, quien compartió al aire una información errónea relacionada con el padre de Lionel Messi. Lo que parecía una noticia de último momento terminó siendo falso y rápidamente se volvió viral, generando críticas, pedidos de explicaciones y una fuerte discusión sobre los límites del periodismo en tiempos de inmediatez.

Durante una entrevista con el programa de streaming Ya Fue Todo, que se emite por Jotax Digital, Lozano se mostró comprensiva con la situación y recordó que nadie está exento de cometer errores. "Un error lo puede cometer cualquiera", afirmó de entrada. Sin embargo, reconoció que en este caso la equivocación adquirió una dimensión mucho mayor por la relevancia de las personas involucradas. "La cag... es que justo se magnifica la equivocación porque es el papá de la figura que es Messi", explicó, en referencia al impacto mundial que tiene cualquier noticia vinculada al capitán de la Selección Argentina.

Lejos de enfocarse únicamente en el caso puntual, la conductora aprovechó para compartir su propia mirada sobre cómo se manejan las noticias sensibles dentro de los medios de comunicación. "A mí no me interesa dar primicias de muerte, ni de enfermedades. Prefiero que lo digan primero otros, que esté hiper chequeado porque son lugares en los que pueden ocurrir estas cosas", sostuvo. Para Lozano, el problema no pasa solamente por equivocarse, sino por las consecuencias que puede generar una información incorrecta cuando involucra temas delicados. "Podés herir susceptibilidades y no ser congruente con la verdad", advirtió.

Flor Peña en Luzu TV

A pesar de ello, la conductora consideró exageradas algunas de las reacciones que surgieron tras el episodio y pidió no convertir el error en una condena permanente para quienes participaron de la difusión de la noticia. "Caer sobre la producción y sobre la persona que lo dijo me parece un montón", opinó.

Según su mirada, Florencia Peña y su equipo ya asumieron la equivocación y ofrecieron las explicaciones correspondientes, por lo que considera necesario bajar la intensidad de las críticas. "Se pidieron las disculpas pertinentes y las medidas que se tomaron fueron aceleradas", analizó. Y cerró: "A veces hay que dejar pasar un poco el tiempo para ver qué se hace realmente con una equivocación. Nadie merece perder un trabajo por una equivocación".