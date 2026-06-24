Antonela Roccuzzo derritió las redes con su romántico saludo a Lionel Messi por sus 39 años

Este miércoles, Lionel Messi cumple 39 años. Un aniversario muy especial que lo encuentra en plena disputa del Mundial 2026, el que todo indica será el último de su carrera. Y aunque se trata de una fecha para celebrar junto a la familia y los amigos, quienes conocen al capitán saben que no hay lugar donde se sienta más pleno que vistiendo la camiseta de la Selección Argentina y compartiendo el día a día con la Scaloneta.

Antonela Roccuzzo lleva años acompañando al astro rosarino y conoce como nadie lo que significa una concentración con la Albiceleste y la importancia que tiene para él representar al país. Sin embargo, eso no fue motivo para dejar pasar por alto el cumpleaños de su marido.

Antonela Roccuzzo saludó a Lionel Messi con fotos de su juventud

A través de su cuenta de Instagram, la influencer compartió un emotivo carrusel con distintos momentos de su historia de amor junto al diez. Pero fueron sus palabras las que terminaron de emocionar a los fanáticos: "Feliz cumpleaños al amor de mi vida", escribió al comienzo del mensaje.

El deseo de Antonela fue muy parecido al de millones de hinchas que siguen de cerca al capitán: "Que seas muy feliz hoy y siempre. Nosotros ya tenemos todo lo que necesitamos porque te tenemos a vos. Te amo infinito", expresó.

El posteo de Antonela Roccuzzo por el cumpleaños de Lionel Messi

En las imágenes se pueden ver postales de distintas etapas de la pareja: vacaciones en familia, recuerdos de su noviazgo cuando eran adolescentes y tiernos momentos junto a Thiago Messi, el mayor de sus hijos, nacido el 2 de noviembre de 2012.

El posteo también volvió a echar por tierra los rumores de crisis que circularon en distintos momentos. La familia volvió a mostrarse unida, acompañando al capitán tanto en los momentos difíciles como en esta nueva etapa de su carrera, en la que, a punto de cumplir cuatro décadas, sigue rompiendo récords con la camiseta albiceleste.

Lionel Messi junto su hijo Thiago Messi

Desde la concentración de la Selección Argentina, Lionel Messi no tardó en responder el romántico mensaje de su esposa. "Muchas gracias, mi vida, y yo a ustedes. Los amo", escribió el rosarino. Y, con nostalgia por el paso del tiempo, agregó una frase que enterneció a sus seguidores: "Qué chiquitos éramos".