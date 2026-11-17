Se vienen tiempos difíciles en los pasillos de América. Después de enterarse en vivo de la venta de la productora Mandarina al Grupo Octubre, Yanina Latorre decidió tomarse unos días para "escuchar ofertas" y definir su futuro laboral. La importante oferta económica que recibió para quedarse en América y la condición que puso para no irse a El Nueve.

Quien destapó la olla de la interna que se viene fue Jorge Rial, en el marco del debut oficial de su nuevo canal de YouTube, Ensalada Rusa. El conductor, el primero que habló y dio detalles en su nuevo programa de la venta de la productora de Mariano Chihade, volvió al ruedo y anticipó una pelea que pocos esperaban.

Si bien la relación entre Yanina y Ángel es muy buena, la conductora de Sálvese quien pueda (programa registrado por Mandarina, propiedad ahora del Grupo Octubre) habría decidido no acompañar a su histórico compañero en su desembarco en El Nuevo y seguiría en América, con un nuevo programa. "Ya tienen nuevo nombre, ya lo registraron", detalló el conductor.

Ahora bien. Con el traslado de LAM a El Nueve, quien se quedaría con el horario central de De Brito sería la mismísima Yanina. Aunque, eso sí, no sólo tuvieron que hacerle una importante oferta económica, sino que además la ex angelita puso una condición innegociable para quedarse en el canal de Palermo: no competir con De Brito.

Yanina le tiene miedo a los carpetazos"

"Lo más seguro es que se quede, también es muy buena plata. Puso una sóla condición: no competir con Ángel (De Brito). ¿Por qué no quiere? No por miedo a no ganarle o a perder en el rating, por miedo a los carpetazos. Se conocen muy bien y se pueden tirar con todo. No es una guerra que Yanina esté para llevar adelante y Ángel en eso tiene más kilómetros de diferencia y de recorrido a la hora de pelearse", detalló Rial.

La venta de la productora puso a Chihade, más conocido como el marido de Mariana Fabbiani, en guerra directa con el canal. Y, claro, una de las principales víctimas de este culebrón es nada más y nada menos que Yanina, figura de uno de los programas centrales de la productora.

Se define el futuro de Ángel de Brito y Mariana Fabbiani

"La idea es que El Nueve la absorva directamente y que los programas de Mandarina, que hoy son el de Ángel (De Brito), el de Yanina (Latorre), una parte de Bendita sean absorvidos directamente por el canal. No es nuevo esto. Es lo que pasó en su momento con Pol-Ka en El Trece; Ideas del Sur también en su momento por el grupo de Cristóbal López", contextualizó el conductor.

"A partir de este momento, a Chihade le pasan dos cosas. Primero, pasó de príncipe a mendigo; de jefe a empleado de Víctor Santamaría. Lo segundo, desde el día en el que se sentó en Tabac con Juan Cruz Ávila y le dijo que había vendido Mandarina a Santamaría... a partir de ese momento, él y su productor más importante (Lucas González) tienen la entrada prohibida en América", confirmó Rial.

¿Un dato no menor? "El productor es el productor general de Yanina (Latorre). ¿Qué pasa con eso? Las reuniones de producción, por ejemplo, las tienen que hacer en la calle. Si vas un rato antes del programa, la vas a ver a Yanina con su productor en la calle charlando porque Lucas (González) no puede entrar al canal", disparó el conductor de Ensalada rusa.