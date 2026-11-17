El debut del nuevo canal de YouTube de Jorge Rial dejó mucha tela para cortar. El flamante conductor de Ensalada Rusa volvió a dar detalles del escándalo que se desató tras la venta de la productora Mandarina y reveló la traición de Laura Ubfal a Ángel De Brito, en el medio de sus negociaciones para continuar en América.

💣Cabe recordar, que en las "ediciones de emergencia" previas al debut del canal, Rial puso todas las cartas sobre la mesa y contó cómo fue la venta de la productora y las reacciones de cada uno de los protagonistas del culebrón que desembarca en El Nueve.

Luego de haber sido quien contó en exclusiva todo el detrás de escena, Ángel De Brito y Laura Ubfal salieron fuerte al cruce desde sus redes sociales. El primero en hacerlo fue, nada más y nada menos, que el propio conductor de LAM.

"Le voy a contestar a Ángel, porque con el quilombo que armamos están todos hablando de Ensalada Rusa. Ángel que me dice a mí por qué no lo llamo, Laura Ubfal que se enoja... Laurita, quedate prendida que ahora en un ratito voy a estar hablando de vos", bromeó con ironía el conductor.

Durante el vivo, Rial leyó el tweet en el que De Brito le pasó factura: "No entiendo por qué Rial no me preguntó, si nos llevamos bárbaro. Sólo repite lo que le dice Juan Cruz Ávila desde América. Me gustaría que me pregunten, si yo hablo con todos".

Laura Ubfal

"Nosotros nos llevamos bárbaro", aclaró de entrada Rial. "Pero les pregunto a los que están... A ver, él es un protagonista, casi una víctima de esto. No tiene nada que ver. Hablo con los que están manejando todo esto. La información es muy buena, al punto que no se desmintió nada", sumó.

Luego, Rial también se hizo eco del reclamo de Ubfal, quien desde sus redes intentó subirse a un ring inexistente: "Rial cree que tiene info y la única ensalada rusa que vende es la del menú. Desesperado por tirar primicias inexistentes al menos sobre mi persona. Gracias por sumarme prensa y seguidores".

"Sabés que no son inexistentes, nada se puede desmentir. Y me parece muy bien que comas ensalada rusa", chicaneó el conductor, antes de darle con todo a su descargo.

Nadie pudo desmentir nada de lo de Mandarina"

Mirando a su audiencia y con un habano en la mano, Rial respondió: "Primero, no creo que tengas ni mucha prensa, ni muchos seguidores. Laura, siempre fuiste parte de la escenografía de todos los programas".

"Ahora, si querés que cuente más detalles... cuento. Cuento cómo subiste al tercer piso (de América), como les pediste encarecidamente quedarte en el canal porque no 'aguantabas más a Ángel'. Es más, te voy a decir cómo lo definiste... lo definiste como 'un dictador'", disparó.

Se define el futuro de Ángel de Brito y Mariana Fabbiani

De acuerdo a la información del conductor de Ensalada Rusa, Ubfal fue muy crítica con De Brito durante su charla con las autoridades de América, luego de enterarse de la venta de Mandarina al Grupo Octubre y su eventual desembarco en El Nueve.

Laura, lo calificaste a Ángel como un 'dictador' ante las autoridades de América"

"Vos y algunos compañeros tuyos, que subieron al tercer piso también, acusan a Ángel y a una de sus productoras de no dejarlas dar notas a ningún otro medio. Es más, vos le diste el ejemplo de Karina Iavícoli", detalló.

En su reunión con las autoridades del canal, Ubfal se habría quejado del reclamo que sufrió su compañera de panel cuando, tras la muerte de Samuel "Chiche" Gelblung habló con otro medio antes que en LAM.

"Vos les contantes que el día que murió 'Chiche' Gelblung, dio una nota para otro canal y que, según vos, Ángel la cagó a pedos. Si querés sigo contando, Laura; no tengo problema. No cuento más, porque en esta historia no sos importante, sos parte del decorado", cerró.