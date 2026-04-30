Vínculos, apps y la ansiedad del "fueguito": "Ahora es intentar comprender qué te está queriendo poner el otro con emojis"

A días del estreno en el Teatro Premier, la protagonista Mar Cosca y el director Martín Goldber dialogaron con BigBang sobre una obra que explora los vínculos modernos, el lenguaje de los emoticones y el valor de la conexión real en plena calle Corrientes. La pieza sigue la historia de Carla (Mar Cosca), una mujer recientemente separada que intenta navegar el complejo ecosistema de las aplicaciones y las redes sociales. "Mi personaje está volviendo a vincularse con la tecnología; entender qué significa un 'fueguito' o lidiar con la ansiedad que genera la espera de un mensaje", explicó Cosca.

La trama se complica con la intervención de su mejor amigo, Luciano, y la reaparición de su ex pareja, Damián, quien llega con un pedido inusual que dispara el conflicto central. La actriz, que hace su transición de las redes sociales al teatro en vivo, describió la experiencia como "una locura emocionante" y destacó la química con sus compañeros de elenco, James Cowan y Nicolás Etchebarne.

Uno de los puntos más altos de la obra es la dinámica de su elenco. Mar Cosca comparte escenario con James Cowan y Nicolás Etchebarne, una dupla cuya química ya es marca registrada en las redes sociales. "Son muy graciosos los tres", confiesa Goldber entre risas. "A veces tenemos que frenar el ensayo porque no paramos de reírnos. Mar se sumó a una dupla que ya estaba muy instalada y generó que la energía rotara de una forma distinta, muy fresca".

Para Cosca, este proyecto representa su debut absoluto sobre las tablas de la calle Corrientes, un salto desde su consolidada carrera en redes sociales hacia el vértigo del vivo. La actriz enfatiza que la obra logra capturar esa "espera del mensaje" que sustituye al encuentro real: "Ya no hay tantos encuentros directos; ahora es intentar comprender qué te está queriendo poner el otro a través de emoticones. Hay una interpretación constante que es agotadora".

"¿Para qué me lo decís?": la comedia que expone el caos amoroso de la era del like

La palabra: ¿Habilita o mata? Para el director Martín Goldber, la pieza nace de una observación sobre el imperativo actual del "decir todo". La obra cuestiona los límites de la honestidad y la capacidad real de escucha en una sociedad obsesionada con los estímulos constantes. "Hoy hay mucho tema con el 'amor propio' y el expresar lo que nos pasa, pero ¿Para qué me lo decís? pregunta si el otro está preparado para escuchar", reflexionó Goldber. "Estamos hablando todo el tiempo de lo que nos pasa y, en realidad, no lo estamos viviendo", concluyó.

En un contexto complejo para la industria cultural, tanto Goldber como Cosca coincidieron en que el teatro se mantiene como un bastión de la presencialidad. "Es un lugar de resistencia. Acá apagás el celular y te conectás con algo que no va a volver a pasar nunca más; es conservar el ritual", sentenció el director. Por su parte, Cosca subrayó la diferencia energética entre el consumo doméstico y la experiencia colectiva: "No es lo mismo estar en tu casa que ver que realmente está pasando algo frente a vos".

"¿Para qué me lo decís?": la comedia que expone el caos amoroso de la era del like

"¿Para qué me lo decís?" se presenta como una invitación a desconectar el dispositivo para conectar con la historia. Con funciones todos los viernes a las 20:00 hs en el Teatro Premier, la obra promete ser el punto de encuentro para quienes alguna vez se sintieron perdidos entre un "visto" y un emoji sin sentido.