Terror en Avenida Corrientes: un incendio en un edificio de 24 pisos dejó heridos, evacuados y un detenido

La madrugada porteña se transformó en una escena de desesperación y caos este jueves cuando un feroz incendio se desató en un edificio de 24 pisos ubicado sobre Avenida Corrientes y Paraná, en pleno corazón de San Nicolás. El humo invadió varios niveles de la torre, decenas de vecinos debieron escapar en medio del pánico y al menos diez personas resultaron heridas por inhalación de humo y monóxido de carbono.

Terror en Corrientes y Paraná

Las llamas comenzaron minutos antes de las cinco de la mañana en un departamento del séptimo piso del edificio ubicado en Paraná al 426, entre Corrientes y Lavalle. Según las primeras versiones, el fuego se habría iniciado luego de una violenta discusión doméstica. El principal sospechoso es un hombre de 46 años que terminó detenido acusado de haber provocado el incendio de manera intencional.

Tres dotaciones de Bomberos de la Ciudad llegaron de urgencia al lugar y desplegaron un intenso operativo para controlar el fuego y evacuar a los habitantes de la torre. Con el correr de las horas, el operativo se amplió y llegaron a trabajar seis dotaciones junto al SAME y efectivos policiales. La situación fue dramática. El humo avanzó rápidamente por los pisos 6, 7, 8 y 9, atrapando a muchos vecinos dentro de sus departamentos.

Una mujer y su bebé de apenas un año tuvieron que ser rescatadas por los bomberos en medio de la intoxicación y el miedo. Ambas fueron trasladadas al Hospital Ramos Mejía con diagnóstico de inhalación de monóxido de carbono. El SAME confirmó que diez personas fueron asistidas, entre ellas dos menores y ocho adultos que recibieron oxigenación dentro de las ambulancias apostadas sobre Corrientes.

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🚑 El SAME y dotaciones de bomberos trabajan en el lugar



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Además, dos mujeres policías tuvieron que ser derivadas al Hospital Ramos Mejía tras sufrir intoxicación por humo durante el operativo. "Sabemos que hubo una pelea doméstica en el piso siete y nos evacuaron a todos a los golpes. No sabemos nada. Se prendía fuego el edificio", relató una vecina todavía conmocionada a TN. La mujer además explicó que los pisos superiores no pudieron ser desalojados rápidamente debido a la enorme cantidad de humo que se propagó por los pasillos y las escaleras internas. Mientras tanto, la Avenida Corrientes permaneció completamente cortada desde Montevideo hacia el centro porteño.

Terror en Corrientes y Paraná

Los testimonios de vecinos apuntan a que la pareja involucrada ya era conocida en el edificio por episodios conflictivos previos y reiteradas intervenciones policiales. Según trascendió, el detenido es un ciudadano peruano que atravesaba un proceso judicial y tenía colocada una tobillera electrónica desde diciembre de 2023. Fuentes policiales señalaron además que cuenta con antecedentes penales, entre ellos causas por lesiones, tentativa de homicidio y afectación de servicios de emergencia y seguridad. También había estado procesado con prisión preventiva por homicidio simple. De acuerdo con la acusación de la mujer, fue su pareja quien inició el fuego dentro del dormitorio del departamento tras una discusión. El hombre fue reducido por Bomberos y luego detenido por personal de la Comisaría Vecinal 1B.