Viviana Canosa contraataca y llevará a Fabiola Yáñez a la Justicia tras las explosivas acusaciones sobre Alberto Fernández

Luego de que Fabiola Yañez afirmara en diálogo con Ángel de Brito que Viviana Canosa le había pedido a Alberto Fernández durante su presidencia la Secretaría de Comunicación y que, al negarse, ella "se enojó" y comenzó a "defenestrarlo", la conductora de Carnaval acudió a su cuenta personal de X para advertir que llevará a la ex primera dama ante la Justicia por sus "expresiones absolutamente falaces". "Iniciaremos, en forma inmediata, acciones en sede civil por daños y perjuicios. Y estamos evaluando la interposición de una denuncia penal. Sus expresiones son absolutamente falaces y afectan mi buen nombre y honor. Fin", escribió Canosa.

La publicación de Viviana Canosa tras los dichos de Fabiola Yañez

Las declaraciones surgieron en medio del conflicto judicial que Yáñez mantiene con el ex presidente y en el marco de una entrevista con De Brito para LAM (ciclo que se emite por la pantalla de América TV) que dejó abundantes titulares. Allí, la ex primera dama aseguró que Fernández "engañó a un montón de gente" durante su gestión y sostuvo que el ex mandatario intenta instalar que lo que se conoció públicamente sobre su vida personal "no fue real". En ese contexto, volvió a apuntar contra las supuestas infidelidades del ex presidente, señalando que "tenía muchas amantes" y que los episodios conocidos no habrían sido casos aislados.

Entre los nombres que mencionó estuvo el de Viviana Canosa, una figura que ya había aparecido en versiones previas. Según Yáñez, entre la periodista y Fernández existió una "relación cercana e íntima... muy de hablar todo el tiempo, muy de verse todo el tiempo", y dijo que el ex mandatario le explicó que la conductora "le había pedido la Secretaría de Comunicación y como él le dijo que no, Viviana Canosa se enojó y lo empezó a defenestrar". Incluso recordó las entrevistas televisivas de aquellos años: "Solo faltaba que se le tirara encima", ironizó. Cuando De Brito le preguntó si Canosa "se lo quería levantar o se lo levantó", Yáñez respondió: "Él nunca reconoce nada".

También sostuvo que las negativas de Fernández a aceptar vínculos paralelos fueron una constante durante sus 14 años de relación. Relató incluso que el día después de comprometerse, lo vio escribiéndose con otra mujer y que muchas de las infidelidades las descubrió en un teléfono que él mismo le dio para que su hijo escuchara algo de música: "No encontré solo lo de Tamara, encontré un montón de cosas", aseguró. Sobre las supuestas imágenes íntimas halladas en ese dispositivo, Yáñez contó que lo primero que apareció fue una foto de "una mujer famosa posando sobre una ventana". Consultada sobre si era una actriz, se limitó a decir: "No podría decirte". De Brito mencionó a Victoria Onetto como una de las mujeres señaladas anteriormente, a lo que Yáñez respondió: "Son muchas".