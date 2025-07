Viviana Canosa, sin filtro sobre su abrupta salida del Trece: "No puedo aguantar ni una semana más, el canal no estuvo a la altura"

En un extenso y contundente descargo al aire del ciclo Revueltos -que conduce junto a Jorge Rial por el nuevo canal de streaming Carnaval-, Viviana Canosa confirmó su salida anticipada de Canal Trece, reveló tensiones internas, denunció destratos y dejó en claro que se va "cansada, pero en paz" del canal dirigido por Adrián Suar. Su decisión de no esperar al 31 de julio, fecha en que vencía su contrato, no fue sorpresiva para quienes conocen su historial televisivo: "Viviana abandona el barco antes de tiempo. No me sorprende", ironizó el productor Pepe Ochoa en Sálvese quien pueda. Pero esta vez, la periodista no se fue sin hablar.

Cuando Rial le preguntó si se iba de Canal Trece, respondió: "Me tomé dos días porque me sentía mal físicamente. No paré en seis meses. Ayer sentí una sensación rara y hoy me dije con honestidad brutal: ya está. No tengo más ganas de sentirme mal y menos por un laburo". La conductora confesó que su último programa, Viviana en vivo, no saldría al aire este jueves, aunque estaba programado para hacerlo hasta fin de mes. "Le escribí a Pablo (Codevila) y le dije que no quería volver". En su descargo, Canosa detalló lo que describe como una acumulación de situaciones incómodas que comenzaron incluso antes de su debut en la pantalla del Trece, el pasado 10 de marzo.

Según su testimonio, su arribo al canal fue demorado a raíz de la polémica entre el periodista Jonatan Viale y Santiago Caputo. "Mi contrato era para debutar esa semana, pero me vinieron a decir que iban a demorar mi llegada por ese episodio. No querían que yo dijera lo que pensaba. Eso me sonó raro". La periodista relató además que su contrato original fue roto y reemplazado, con el objetivo de recortarle el pago por las semanas de demora. "Después de eso, me rompen el contrato y me hacen un contrato nuevo para no pagarme. Yo igual lo rompí, no lo encontraba porque los contratos los tiro a la mierda. Para mí el contrato es la palabra", sostuvo.

Desde el arranque del ciclo, Canosa asegura haber sentido resistencia: "Al día siguiente de empezar, me putearon de arriba abajo porque había hablado de política y en Clarín salió una nota que decía que no iba a hacer programa político. Yo hablé de libertad de expresión. No gustó. ¿Para qué me contrataron entonces?". En tono confesional, contó que durante las últimas semanas vivía su rutina laboral con un creciente agotamiento: "Entre las 15:55 y las 16:30 me meten media hora de tanda. Siento que el favor se los hago, pero termino exhausta. Tuve que ver 58 mil promos del hijo de Pettinato (Homero) delante de mi y yo no estaba".

Aunque aclaró que no se considera víctima, sí hizo hincapié en lo que considera "pequeños destratos" y una falta de sintonía con la señal. "El canal está muy frío para mí. Yo soy una mina apasionada, hago programas de autor. No puedo hacer un magazine lavado, aburrido y frío porque no soy yo. Lo intenté. Traté de ser más tibia. No me sale".El cortocircuito entre la periodista y el canal también incluyó, según ella, modos cuestionables en la toma de decisiones editoriales. "No me gustaron los modos en que me pidieron que no hiciera ciertas cosas. Yo soy inteligente: si me decís 'no es por acá', tratamos de encontrar un punto medio. Pero no nos pudimos comunicar".

La conductora confirmó que tiene propuestas laborales y que barajó ofertas para grabar contenido los domingos a la noche. Sin embargo, afirmó que por el momento no quiere hacer nada. "Tengo una hija chica, estoy cansada. Siento que el canal no estuvo a la altura de las circunstancias de contratar a una conductora como yo. El que me contrata sabe quién soy. No soy una mina tibia. Pero tampoco soy mal llevada. Siempre pregunto: '¿esto se puede?'. Si no, te digo que no".

El paso de Canosa por El Trece se vio rodeado por una fuerte polémica. A poco de iniciado su ciclo, la periodista denunció públicamente por abuso y trata de menores a figuras como Florencia Peña, Marley, Jay Mammón, Lizy Tagliani y otros. Las denuncias ya no siguen bajo secreto de sumario y, mientras tanto, los señalados iniciaron acciones judiciales contra ella. El rating y el escaso respaldo interno habrían sellado el destino de Viviana en vivo. "Me voy tranquila, en paz", cerró.