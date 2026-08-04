Volantazo en la causa por la muerte de Silvina Luna: suspenden inesperadamente la junta médica

La causa que investiga la muerte de Silvina Luna sumó un nuevo capítulo judicial. La junta médica interdisciplinaria que debía realizarse este miércoles en el Cuerpo Médico Forense fue reprogramada y finalmente se llevará a cabo el próximo martes 1 de septiembre a las 10, una instancia considerada clave para definir el avance de la investigación sobre las intervenciones estéticas realizadas por Aníbal Lotocki.

La postergación fue comunicada oficialmente por el Ministerio Público Fiscal mediante una notificación firmada por el fiscal interino Ángel Daniel Rendo, titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 1. De la reunión participarán peritos oficiales y especialistas designados por todas las partes involucradas en el expediente, quienes deberán responder un cuestionario de 11 puntos considerados determinantes para esclarecer las responsabilidades médicas en el caso.

Postergaron la junta médica por la muerte de Silvina Luna

El objetivo de la junta será elaborar un dictamen técnico sobre distintos aspectos vinculados con la atención médica que recibió la modelo y actriz luego de las intervenciones practicadas por Lotocki. Entre las cuestiones que deberán analizar los especialistas figura si existían tratamientos capaces de evitar el cuadro de hipercalcemia que posteriormente derivó en la insuficiencia renal de Luna, en qué momento debían implementarse y si el seguimiento médico realizado por el cirujano se ajustó a las prácticas aceptadas por la comunidad científica .

Además, los expertos deberán determinar si durante los controles posteriores existían signos clínicos que permitieran anticipar la aparición de los granulomas y sus consecuencias sistémicas, si entre 2011 y 2012 había procedimientos para extraer o neutralizar el polimetilmetacrilato (PMMA) sin poner en riesgo la vida de la paciente y si Lotocki contaba con la habilitación legal y técnica necesaria para realizar ese tipo de intervenciones.

La junta medica será el próximo martes 1 de septiembre

Otro de los puntos centrales será establecer si los avances científicos publicados en los últimos años aportan nuevas evidencias que permitan relacionar el PMMA con la hipercalcemia, una cuestión que hasta el momento no había podido ser determinada de manera concluyente en las pericias anteriores.

Silvina Luna, el documental: quién será la protagonista

Mientras la Justicia continúa avanzando con la investigación, también comenzó a tomar forma un documental que repasará la vida de Silvina Luna y el calvario que atravesó tras la presunta mala praxis. El proyecto busca reflejar todo el proceso que vivió la modelo, un deseo que, según manifestaron su familia y su abogado Fernando Burlando, ella misma había expresado antes de morir.

🔴 SABRINA CORTEZ INTERPRETARÁ A SILVINA LUNA EN SU DOCUMENTAL



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En las últimas horas también se conoció quién será la encargada de interpretarla en las recreaciones que formarán parte de la producción.

La información fue revelada este lunes en LAM (América), donde Pepe Ochoa confirmó que la elegida es Sabrina Cortez, ex participante de Gran Hermano : "Los ojos son muy similares. No sé si va a haber una toma de frente 100% de ella, pero es quien va a interpretar a Silvina Luna en su documental", explicó.

Sabrina Cortez interpretara a Silvina Luna en el documental de su vida

El panelista aclaró además que el proyecto no será una ficción tradicional, sino un formato documental que combinará entrevistas con dramatizaciones de distintos momentos de la vida de la rosarina. "Va a haber mucha gente que va a grabar testimonios y, entre testimonio y testimonio, habrá situaciones que van a ilustrar esos relatos, como dramatizaciones", detalló.

Aunque todavía no se difundieron mayores precisiones sobre la producción, se espera que la docuserie reconstruya el recorrido de Silvina Luna desde sus primeros pasos en los medios hasta la larga lucha que enfrentó por las secuelas derivadas de las intervenciones estéticas realizadas por Aníbal Lotocki, que marcaron los últimos años de su vida.