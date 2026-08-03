El paro docente desafió al Gobierno: adhesión "superior al 90% en todo el país" pese a las amenazas de Pettovello

La respuesta de la docencia en todo el país a las presiones y amedrentamientos que impulsó el sábado la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, con los anuncios de sanciones para quienes se adhirieran a la jornada de lucha de este lunes fue contundente y dejó las aulas vacías, con un acatamiento masivo a la medida de fuerza impulsada por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA).

BigBang habló con referentes de toda el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y, al igual que las críticas de Javier Milei a Luiz Inácio Lula da Silva lo hicieron crecer en las encuestas al presidente brasileño, las presiones del Gobierno nacional de La Libertad Avanza (LLA), funcionaron como un fuerte impulso a la bronca de las y los docentes, quienes deben apelar al pluriempleo para estar por arriba del nivel de la pobreza.

Romina del Plá es secretaria general del SUTEBA La Matanza.

"La adhesión al paro fue absolutamente masiva y no se vio afectada por los aprietes de Pettovello", aseguró ante BigBang Romina del Plá, secretaria general del SUTEBA de La Matanza, quien definió la medida como un "parazo" que tuvo un acatamiento "superior al 90% en todo el país". "La situación no se aguanta más. Los salarios están muy por debajo de la línea de pobreza, generando una sobrecarga laboral enorme, el pluriempleo con una cantidad enorme de docentes trabajando de otras cosas además del triple cargo docente", describió, la también diputada nacional del Frente de Izquierda - Unidad (FIT-U).

El diagnóstico fue compartido por la secretaria general de Ademys en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Soledad Mosquera, quien definió al comunicado de Pettovello como "de amedrentamiento". "Intentaron meter miedo y frenar lo que se les viene: la docencia en la calle y peleando. Pero no pudieron, porque hubo un acatamiento que hace mucho tiempo no se veía", confirmó ante BigBang , mientras que rechazó con dureza la intención de declarar la educación como servicio esencial para que se cumpla con el 75% de presentismo durante las medidas de fuerza.

La secretaria general de Ademys, Soledad Mosquera.

"¿De qué esencialidad hablan? ¿Esencialidad con salarios de pobreza, donde la docencia trabaja tres turnos, con pluriempleo y endeudamiento para intentar llegar al fin de mes, donde año a año recortan el presupuesto educativo y se ejecuta el 0,75%, cuando por ley debería ser el 6%, donde la infraestructura de las escuelas se cae a pedazos?", se preguntó Mosquera. "La respuesta directa al amedrentamiento y al intento de frenar la medida de Pettovello estuvo en las calles y en las escuelas con aulas vacías", añadió enseguida.

Ambas referentes son parte de la CTERA pero también críticas a la conducción actual del gremio. Para Del Plá es importante remarcar que el sector que representan "está siendo hostigado y perseguido por los gobiernos provinciales también, con los formatos de presentismo, descuentos salariales y demás, que son moneda corriente a esta altura, pero que colocan a la docencia frente a una pérdida importante de su salario cuando adhiere al paro".

Paro docente en el regreso a clases

Por el lado de Mosquera, la fuerte adhesión fue fundamental para enfrentar las posiciones internas que pregonan la falta de intención dar una pelea contra el ajuste que impone el presidente Milei. "El hilo conductor es que, pese a que este gobierno intenta avanzar y avanzar, es en la calle donde se definen las cosas y, por eso, como docentes, exigimos a la CTERA que con el paro de hoy solo no alcanza, que hay que poner en pie un plan de lucha y que la docencia hoy dejó demostrado que quiere luchar", señaló.

El sindicato porteño Ademys tendrá 24 horas más de paro este martes contra las políticas del jefe de Gobierno, Jorge Macri, "y su política de motosierra en educación en la Ciudad y el rechazo al Decreto 256, que modifica el Estatuto Docente y que introduce la reforma laboral esclavista en la docencia". Pero además, en la asamblea que realizaron en Parque Rivadavia el 30 de julio, votaron una jornada más de huelga para poder estar el jueves 6, cuando el oficialismo intente votar la extranjerización de la tierra.

Ademys también parará este martes en CABA y el jueves para movilizarse contra la extranjerización de la tierra.

"A nivel articulación con los otros sectores, Ademys es parte del Plenario de Sindicalismo Combativo (PSC), pero la exigencia es a la CGT y a la CTA. El jueves la CGT no tiene que acompañar lo que se haga, sino convocar un paro general, poner en pie un plan de lucha, porque hay condiciones, hay bronca para frenarle la mano a este gobierno y lo que falta es que las conducciones sindicales se pongan a la cabeza", denunció Mosquera.

Por su parte, Del Plá también reveló las razones del fracaso de la intención de Pettovello de salir a verificar si se cumplía el 75% que intenta impulsar de mano de la reforma laboral. "Además de que el derecho de huelga está amparado por medidas superiores a estas normativas ridículas del Gobierno nacional, se han encontrado con que muchísimos de esos trabajadores estaban de huelga", confirmó. "Incluso la Comisión Interna de ATE Ministerio de Trabajo sacó una declaración planteando que están en contra de realizar esa tarea de apriete, de persecución a otros trabajadores", sumó después.

Javier Milei y Sandra Pettovello.

El apriete de Milei y Pettovello a la docencia no tuvo el efecto esperado, sino que hasta echó más nafta al fuego en el que vive la clase trabajadora argentina para impedir un déficit fiscal cada vez más inevitable, y que tiene el objetivo de pagar una deuda externa que crece, mientras las inversiones no llegan y las esperanzas de transformarse en Irlanda, Suiza o Alemania, se desvanecen como la intención de voto al oficialismo, de acuerdo a lo que revelan las principales consultoras de todo el país.