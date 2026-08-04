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Frenesí en Casa Rosada

Ley de Tierras: el poroteo pone nerviosa a Bullrich mientras Milei ata de pies y manos a Villarruel

El oficialismo busca elevar del 15% al 25% el límite para la compra de tierras rurales por extranjeros.

04 Agosto de 2026 10:00
Patricia Bullrich
Patricia Bullrich

La Ley de Tierras tiene al Senado y a la Casa Rosada en estado de máxima efervescencia: llamados de teléfonos frenéticos, negociaciones en pasillos y cambios minuto a minuto para definir el poroteo que podría terminar en empate. La versión que más fuerza tomó indica que habría 35 votos a favor, 35 en contra y dos ausencias.

El proyecto que impulsa el oficialismo modifica el límite vigente para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros, para simplificarlo, el tope pasaría del 15% al 25% en cada provincia.

Casa Rosada
Casa Rosada

La iniciativa también habilita cambios en la Ley de Manejo del Fuego, agiliza desalojos y redefine las condiciones para comprar inmuebles rurales en zonas estratégicas, algo que no tiene que ver con una reforma sobre la propiedad privada, sino de una discusión sobre la soberanía, el agua, los recursos naturales y el control de la tierra.

La tensión aumentó por los movimientos de Patricia Bullrich, quien negoció con la denominada oposición dialoguista para que el límite de compra extranjera quedara fijado en el 25%. Hasta hace apenas 24 horas, Federico Sturzenegger pretendía que no existiera un porcentaje máximo.

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El cambio fue presentado como una concesión para conseguir votos, pero no desactivó el conflicto; mientras tanto, la oposición sostiene que elevar el límite implica abrir todavía más la puerta a la concentración de tierras en manos extranjeras y que el proyecto busca avanzar a cualquier costo.

Sin embargo, la frutillita del postre llegó con el cambio de agenda de Javier Milei: el presidente de las fuerzas del cielo adelantó para este miércoles a la noche su viaje a Ecuador y permanecerá allí durante toda la jornada del jueves. Recién el viernes viajará a Colombia para participar de la consagración presidencial del excéntrico Abelardo de la Espriella que acaba de arrebatarle el ejecutivo a Gustavo Petro

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La maniobra tiene un objetivo político evidente: al no estar Milei en la Argentina durante la sesión, Victoria Villarruel -con quien sostiene una turbada relación personal y política- no podrá presidir el debate ni desempatar una eventual votación 35 a 35. El Gobierno busca así blindar la estrategia legislativa y dejar a la vicepresidenta atada de pies y manos frente a una definición clave.

Mientras el poroteo cambia con cada negociación, los bloques ajustan sus posiciones; es que el oficialismo necesita sostener a sus aliados, retener a los senadores que todavía dudan y evitar ausencias que puedan dejar la votación en manos de la Presidencia del Senado en la sesión del jueves 6 de agosto será, además, una prueba de fuerza para el Gobierno.  

Javier Milei y Victoria Villarruel
Javier Milei y Victoria Villarruel

Quiénes están a favor, en contra y todavía dudan

A favor: 32 votos 

  • Los 21 senadores de La Libertad Avanza
  • Siete radicales de Santa Fe, Corrientes y Mendoza
  • Los tres senadores del PRO
  • El voto restante dependerá de los acuerdos de último momento y de la evolución del poroteo

En contra: 33 votos 

Los 28 senadores del bloque justicialista

Alejandra Vigo, de Córdoba

Arce y Rojas Decut, de Misiones

José María Carambia y Natalia Gadano, de Santa Cruz

En duda: siete senadores

  • Flavia Royón, de Salta, más cerca del voto afirmativo
  • Edith Terenzi, de Chubut
  • Julieta Corroza, de Neuquén, más cerca del rechazo
  • Beatriz Ávila, de Tucumán
  • Maximiliano Abad
  • Daniel Kroneberger
  • Víctor Fama

Ley de Tierras
Ley de Tierras

Puntos centrales de la Ley de Tierras

  1. Sube del 15% al 25% el límite para la compra de tierras rurales por parte de personas o empresas extranjeras en el territorio de cada provincia
  2. Fija que la compra de inmuebles rurales en zonas de seguridad de frontera deberá contar con autorización de la provincia y del Poder Ejecutivo Nacional
  3. Prohíbe la adquisición de tierras rurales por parte de Estados extranjeros y de personas jurídicas con participación estatal extranjera, salvo autorización provincial y nacional
  4. Obliga a inscribir toda adquisición de tierras rurales por extranjeros en el registro inmobiliario de cada provincia, con los datos y la nacionalidad del comprador
  5. Mantiene la jurisdicción provincial sobre los territorios y el dominio originario de los recursos naturales, de acuerdo con los artículos 121 y 124 de la Constitución Nacional
  6. Modifica el régimen de indemnizaciones por expropiación, con actualización por inflación y una tasa de interés nominal anual para plazo fijo tradicional del Banco Nación
  7. Incorpora un mecanismo de restitución anticipada de inmuebles que agiliza los desalojos antes de una sentencia definitiva
  8. Reforma la Ley de Manejo del Fuego y elimina restricciones para cambiar el destino de tierras afectadas por incendios
  9. Refuerza la intervención del Poder Ejecutivo en decisiones vinculadas con seguridad nacional, objetivos estratégicos y defensa

Casa Rosada Federico Sturzenegger Javier Milei PATRICIA BULLRICH Victoria Villarruel

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