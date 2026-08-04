Qué pasó con Facundo Moyano: gritos, estupefacientes y una mujer corriendo desnuda alertaron a los vecinos

Un confuso y escandaloso episodio terminó con Facundo Moyano demorado durante la madrugada de este martes en el barrio porteño de Belgrano. El hecho ocurrió después de una serie de llamados al 911 por gritos, una presunta agresión y una mujer que habría salido corriendo desnuda a la calle.

Según el parte de la Policía de la Ciudad, el primer llamado ingresó a las 5:03 y advertía que " una persona estaba sufriendo un ataque ". En paralelo, otro aviso informó que una mujer corría desnuda por la avenida del Libertador, lo que provocó desconcierto entre los vecinos y movilizó a varios patrulleros.

Facundo Moyano

El episodio se habría iniciado en un edificio ubicado en avenida del Libertador 5414 , en la Ciudad de Buenos Aires. Al llegar, el personal policial se encargó de entrevistar al encargado, que dijo sin muchas vueltas que una pareja había salido corriendo desde el interior de la torre hacia la calle.

Con esos datos, los efectivos desplegaron un operativo y lograron interceptar a Moyano y a su pareja, identificada como Candela Arizaga (23 años) en el cruce de Virrey Vértiz y Sucre, a unos 350 metros del edificio.

🔴 DEMORARON A FACUNDO MOYANO: HAY OPERATIVO EN SU CASA



Investiga un incidente con su pareja actual.#A24 pic.twitter.com/cRpA1KAL2N — A24.com (@A24COM) August 4, 2026

El parte policial consignó que ambos se encontraban "bajo efectos de estupefacientes". Además, según informaron fuentes policiales del caso a BigBang los dos presentaban "signos de haber consumido alguna clase de sustancia".

Personal de seguridad del edificio declaró que la pareja había ingresado mientras discutía y, frente a los agentes, la joven manifestó haber sufrido lesiones por parte del hijo del histórico dirigente sindical; es por eso que fue asistida por el SAME y trasladada al Hospital Pirovano para recibir atención médica.

Candela Arizaga, pareja de Facundo Moyano

El operativo generó una fuerte conmoción en la zona, ya que los vecinos se encontraron con gritos, corridas y una mujer desnuda en plena avenida del Libertador. La Policía ordenó "establecer un perímetro amplio" y "alejar a los curiosos" mientras se intentaba reconstruir qué había pasado dentro del edificio.

La causa quedó en manos de la Unidad Fiscal Norte, con intervención de la Comisaría Vecinal 13A. Al momento, se trata de una investigación en curso.