Vuelve Love Is Blind Argentina: denuncias, separaciones y polémicas que marcaron la primera temporada

Las cabinas se abren otra vez, las voces vuelven a buscar enamorarse sin verse y una nueva tanda de solteros apostará a demostrar que el amor puede nacer antes que la apariencia. Pero esta vez, sobre la segunda temporada de Love Is Blind Argentina pesa una pregunta inevitable: ¿alcanzará con recuperar la magia del formato o también deberá dejar atrás las polémicas que marcaron a fuego su primera edición?

Netflix confirmó el estreno de la nueva temporada para este domingo 28 de junio y lanzó el primer adelanto del reality que volverá a estar conducido por Wanda Nara y Darío Barassi. Las imágenes muestran a los nuevos participantes atravesando las tradicionales cabinas y revivieron el entusiasmo de los fanáticos de uno de los formatos más comentados que tuvo la plataforma en el país.

Love is Blind vuelve a Netflix con una segunda temporada

La apuesta será repetir la fórmula que convirtió al programa en un éxito de audiencia. Sin embargo, el regreso llega acompañado por el recuerdo de una primera temporada que, con el paso de los meses, quedó atravesada por denuncias judiciales, separaciones y fuertes cuestionamientos al proceso de selección de los participantes.

El caso más grave fue el de Emily Ceco y Santiago Martínez: la pareja que nació dentro del reality terminó protagonizando uno de los episodios más estremecedores: la joven denunció a su entonces esposo por violencia física, secuestro y tentativa de homicidio tras una brutal agresión ocurrida en el domicilio que compartían. La Justicia finalmente condenó a Martínez a 15 años de prisión por tentativa de homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género.

Con el avance de la causa apareció además un dato que puso el foco sobre los controles realizados por la producción. Invitada al ciclo Ya Fue Todo, Emily reveló que, luego de hacer pública la denuncia, recibió un llamado de una persona vinculada a Netflix: "El día que yo estaba camino a Bondi Live, alguien de Netflix me llamó para decirme que obviamente me abrazaba, pero que pensara bien si quería contarlo. Yo dije que sí porque tenía miedo por mi vida. Esa misma persona me comentó que él había tenido que hacer dos veces la psicológica porque la primera no la había pasado", aseguró.

La primera edición también terminó envuelta en otra causa judicial. Camila Pittaluga denunció a Ezequiel Ingrassia por abuso sexual con acceso carnal, amenazas y hostigamiento, una investigación que derivó en una restricción perimetral. El exparticipante rechazó todas las acusaciones y respondió con una contrademanda por calumnias e injurias.

Santiago Martínez

Pero las controversias no quedaron únicamente en el plano judicial. Si el objetivo del programa era demostrar que el amor era capaz de superar cualquier barrera física, el tiempo terminó mostrando un resultado muy diferente. Ninguna de las parejas logró sostener su relación.

Florencia Fernández y José Luis Fariña fueron quienes más cerca estuvieron de convertirse en la historia de éxito del formato. Continuaron casados después del reencuentro emitido a fines de 2024, pero en mayo de 2025 anunciaron su separación definitiva tras un año y medio de relación, convirtiéndose en la última pareja del reality en ponerle punto final a su vínculo.

Ezequiel Ingrassia fue otro de los participantes de Love is Blind denunciado

Julieta Fennema y Ezequiel Ingrassia también habían llegado al altar y dado el "sí", aunque para el especial de reencuentro ya habían confirmado su separación. Tiempo después, la relación terminó escalando al plano judicial con la denuncia presentada por ella.

Florfi Frers y Tom Martorello decidieron abandonar el experimento durante la convivencia porque ninguno quería casarse en ese momento. Aunque intentaron seguir conociéndose fuera de cámaras, la distancia terminó enfriando el vínculo y la relación no prosperó.

Wanda Nara y Darío Barassi vuelven a la conducción de Love Is Blind Argentina

Brenda y Matías tampoco lograron superar los conflictos cotidianos. Si bien habían salido comprometidos de las cabinas, los problemas de comunicación durante la convivencia hicieron que pusieran fin a la historia antes incluso de llegar a la luna de miel.

María Emilia y Mauricio nunca llegaron a casarse y el reencuentro dejó una sorpresa: él ya estaba en pareja con Érica, otra de las participantes del reality. Algo similar ocurrió con Evangelina y Robert, quienes, tras un prometedor viaje romántico, reconocieron que no eran compatibles y se separaron poco después. Con el tiempo, Robert inició una relación con Agustina, otra integrante del programa.

La primera edición quedo marcada por denuncias judiciales, separaciones y fuertes cuestionamientos al proceso de selección de los participantes

Así, la primera edición terminó siendo recordada tanto por el fenómeno que generó en la pantalla como por todo lo que ocurrió una vez que las cámaras se apagaron. Entre causas judiciales, denuncias por violencia de género y el derrumbe de todas las parejas formadas en el experimento, el reality quedó inevitablemente bajo la lupa.

Ahora, con una nueva temporada lista para salir al aire, Netflix buscará recuperar el encanto del formato y volver a conquistar al público. La gran incógnita con Love Is Blind Argentina ya no pasa solamente por descubrir si el amor realmente puede ser ciego, sino por saber si la producción aprendió de los errores del pasado y reforzó los controles necesarios para evitar que las historias de amor vuelvan a transformarse, fuera de las cabinas, en relatos marcados por el dolor y la Justicia.