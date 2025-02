Wanda, Keita y los audios secretos de Kennys Palacios que la complican en su batalla legal con Icardi

Si el fútbol internacional se quedó sin una novela en el mercado de pases, no importa: Wanda Nara, Mauro Icardi y Keita Baldé se encargan de dar un espectáculo que no tiene nada que envidiarle al mejor reality show. Entre audios filtrados, acusaciones de infidelidad y un divorcio que cruza fronteras, este triángulo amoroso se convirtió en un auténtico terremoto mediático. El último capítulo de este drama lo protagoniza Icardi, quien quiere llevar el proceso de divorcio a Italia. ¿El motivo? Si logra demostrar que su aún esposa le fue infiel, podría anular la división de bienes que firmaron hace tres años. Un verdadero plot twist financiero.

Pero la historia no termina ahí. En el programa Desayuno Americano se filtraron audios de WhatsApp de Kennys Palacios, íntimo amigo y estilista de Wanda. En estos mensajes, se lo escucha intentando contactar a Keita Baldé, supuestamente para que se coordinen con la empresaria en lo que deben (o no deben) decir. "A ver si se ponen de acuerdo antes de que el otro loco (Icardi) suba algo", se oye en uno de los audios. ¿Un simple favor o una operación de crisis en pleno desarrollo?

La situación se complica aún más porque, según los panelistas del programa, Wanda habría intentado comunicarse con Keita después de que este la bloqueara tras recibir mensajes en los que la conductora criticaba a Simona Guatieri, la esposa del futbolista. Una trama digna de una telenovela de horario estelar. "Escuchame, me pregunta Wan si puede hablar con vos. Te paso su número y vos hablás", se lo escucha a Kennys decirle al futbolista senegalés.

Y agrega: "A ver si se ponen de acuerdo, por las dudas, en qué decir o qué no, antes de que el otro loco (Mauro Icardi) suba. Vos me decís, yo no voy a pasar tu contacto sin autorización. O yo te paso el de ella, como quieras. Sí, está en juicio por todo el qui... que está haciendo, el mail y todo eso. Así nunca se ponen de acuerdo". Estefi Berardi, en el programa Mañanísima, reveló que Wanda le aseguró que su affaire con Baldé ocurrió cuando ya estaba separada de Mauro.

Mauro Icardi y Keita Baldé

Sin embargo, el delantero del Galatasaray insiste en que hubo infidelidad y por eso quiere que el divorcio se tramite en Italia, donde la ley le permitiría evitar la división de bienes. O sea, no es solo una cuestión de amor y desamor, sino también de millones en juego. "Bueno, pero lo que te digo es lo otro, porque me preguntó si te doy su número así hablan y se ponen de acuerdo sobre qué decir. Pero como vos me digas. Por eso te pregunto. El número, quédate tranquilo que te lo paso", afirma el estilista en otro audio divulgado en las últimas horas y que complicaría el presente de la ex conductora de Bake Off en medio de su disputa legal con Icardi.

Mientras tanto, desde Italia, la ex pareja de Baldé, Simona Guatieri, se sumó a la tormenta con una declaración contundente: "Cuando llegaron las fotos y los mensajes, ya no hubo forma de negarlo. Keita y yo intentamos recomponer nuestra familia, pero esto lo arruinó todo". Por su parte, el propio Baldé asumió su responsabilidad y se mostró arrepentido de haber mantenido un affaire con Wanda. "Fue el error más grande de mi vida", confesó el jugador, quien también dejó entrever que la filtración de su infidelidad no fue casualidad. "No culpo solo a Wanda, pero cómo lo sacaron a la luz... no tienen corazón", dijo con tono dramático.

Wanda Nara y Mauro Icardi

Con un divorcio en disputa, un futbolista arrepentido y audios explosivos, la trama Wanda-Icardi-Baldé sigue sumando capítulos. Y mientras los abogados de todas las partes trabajan a contrarreloj, el público disfruta de este espectáculo que parece no tener fin. ¿Qué será lo próximo? Solo el tiempo (y las redes sociales) lo dirán.