Transporte, servicios, prepagas, alquileres y colegios: el cóctel de aumentos que llegaron en noviembre

Los aumentos están a la orden del día en el gobierno de La Libertad Avanza (LLA) y para noviembre los precios de muchos rubros esenciales y cotidianos de las familias trabajadoras y de clase media se verán afectados. Con una inflación cada vez más evidente y con los índices oficiales cada vez más cuestionados, el bolsillo de las y los argentinos recibió con dureza el golpe directo a su poder adquisitivo.

Con la eliminación del régimen de Zona Fría que logró LLA en el Congreso, los servicios se vienen recargados. En ese sentido, y tal como informaron la semana pasada en el Boletín Oficial, el gas aumentará un 2,17% y la luz lo hará en un 3,57% promedio en la zona del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). El agua, a través de AySA, aumentará entre un 1,5% y 2%. Aunque este aumento está por afuera de la actualización que presentó la empresa al Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS), el cual tiene un crecimiento promedio del 22,6% en las tarifas.

Los aumentos en el transporte público golpean con dureza el bolsillo de las y los argentinos.

A la hora de los transporte, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires viene de disponer un incremento del 3,9% en las tarifas de los colectivos y los subtes, pero que a su vez también afecta a los precios de los peajes porteños. Son 31 las líneas exclusivas de la región, aunque también las que circulan por la provincia de Buenos Aires se pusieron más caras en porcentajes que llevaron el boleto mínimo a 1262,48 pesos.

Cabe destacar que las líneas nacionales que circulan en los dos distritos del AMBA no aumentarán sus boletos como parte de un acuerdo del Gobierno nacional con las cámaras de empresarios, que, de acuerdo a lo que se publicó en el Boletín Oficial, recibirán la diferencia a través de subsidios. Los peajes porteños para autos particulares, por su parte, ahora estarán en 4974,59 pesos en horario normal y 7049,78 en hora pico.

Los servicios públicos siguen aumentando muy por arriba de la inflación y mucho más allá de las paritarias.

Mientras que por el lado de los colectivos el Gobierno subió subsidios, con las prepagas hizo todo lo contrario. La Superintendencia de Servicios de Salud informó que las empresas aumentaron sus cuotas entre 1,4% y 3,1%, en un porcentaje que también afectará a los copagos.

Los alquileres también se verán afectados por la actualización trimestral del IPC, que fue del 5,81%. Si bien la periodicidad de los incrementos en estos precios es independiente en lo que respecta a cada contrato, la trimestral es sólo una forma de medirlo. En los casos cuatrimestrales el aumento será de 7,82% y en los semestrales, de 12,95%, lo que significaría un fuerte conflicto. A la hora de los colegios bonaerenses, habrá un 3% de aumento en noviembre y otro en diciembre, mientras que los porteños todavía no informaron el incremento.