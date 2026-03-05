Tragedia en el Sarmiento: un hombre murió arrollado por una formación en Caballito

La madrugada de este jueves se tiñó de tragedia en la Ciudad de Buenos Aires. Un hombre murió tras ser arrollado por una formación del Ferrocarril Sarmiento en la zona de vías del barrio porteño de Caballito, en un episodio que conmocionó a los primeros pasajeros y trabajadores que transitaban el área en las primeras horas del día. El hecho ocurrió cerca de las 5:15 de la mañana, cuando un llamado al 911 alertó sobre la presencia de una persona aparentemente sin vida sobre el tendido ferroviario.

El cuerpo se encontraba a la altura de las calles Donato Álvarez y Yerbal. Minutos después, efectivos de la Policía de la Ciudad llegaron al lugar y se encontraron con una escena estremecedora: el cuerpo de un hombre tendido sobre las vías tras haber sido embestido por el tren. Según relataron fuentes policiales, los agentes se entrevistaron con el maquinista de la formación, quien explicó que debió detener la marcha al advertir a una persona sobre el tendido ferroviario.

Sin embargo, el impacto ya se había producido. Pocos minutos más tarde, una ambulancia del SAME arribó al lugar. Los médicos constataron que la víctima ya no presentaba signos vitales. Mientras tanto, dotaciones de Bomberos de la Ciudad trabajaron en la compleja tarea de retirar el cuerpo de entre las vías. El operativo se desarrolló durante las primeras horas de la mañana y generó demoras y cancelaciones en el servicio ferroviario que conecta la estación Estación Once con el partido bonaerense de Moreno, uno de los recorridos más utilizados del área metropolitana.

Desde la empresa Trenes Argentinos informaron que el servicio sufrió una "colisión con persona" en ese tramo de las vías, aunque no brindaron mayores detalles sobre las circunstancias del hecho. Tras el trabajo de los peritos y el retiro del cuerpo, las actuaciones quedaron a cargo de la Policía Federal Argentina, que ahora deberá determinar cómo se produjo el trágico episodio. Con el correr de las horas, el servicio ferroviario volvió a funcionar con normalidad.