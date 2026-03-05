Industria en retroceso: caída de producción, cierres de fábricas y despidos masivos profundizan la crisis del modelo económico

La industria argentina atraviesa uno de sus momentos más delicados en años. El último informe del Monitor de Desempeño Industrial elaborado por el Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina confirmó que el sector continúa en una profunda recesión: el indicador se ubicó en apenas 36,5 puntos en enero de 2026, muy por debajo del umbral de 50 que marca crecimiento. Se trata del decimoquinto relevamiento consecutivo en zona de contracción, una señal alarmante sobre el deterioro del entramado productivo.

Cierre masivo de empresas:

El indicador además registró una caída de 7,5 puntos respecto del trimestre anterior y de 5,6 puntos frente al mismo período del año pasado, lo que refleja que la crisis no solo persiste sino que se profundiza. El relevamiento, realizado entre el 2 y el 16 de febrero sobre 644 empresas industriales de todo el país, dibuja un panorama sombrío: más de la mitad de las firmas registró caídas en su producción y en sus ventas internas.

El 53,3% de las empresas informó una reducción en su nivel de producción, mientras que apenas el 13% reportó aumentos. El índice de difusión de producción -que mide la diferencia entre empresas que crecen y las que caen- se desplomó a -40,3 puntos porcentuales, profundizando el deterioro que se arrastra desde hace más de un año. Pero el golpe más duro se observa en el mercado interno. El 54,7% de las empresas reportó una caída en las ventas locales, uno de los valores más altos de toda la serie histórica. Apenas el 13,3% logró incrementar sus ventas, lo que dejó el índice de difusión en -41,4 puntos.

La contracción industrial ya se traduce en pérdida de puestos de trabajo. El informe revela que el 22,2% de las empresas redujo su plantilla laboral en enero, y entre aquellas que ajustaron personal, la mitad directamente recurrió a despidos. Otras compañías intentaron sostener la actividad con medidas de emergencia: el 41,4% redujo turnos laborales y el 22,9% aplicó suspensiones. Aun así, las expectativas son poco alentadoras: el 26% de las empresas prevé reducir nuevamente su plantel en los próximos doce meses, frente a solo un 19,4% que anticipa contrataciones.

Despidos en el área metalúrgica y otras industrias del país

Como suele ocurrir en los ciclos recesivos, el impacto más fuerte recae sobre las pequeñas empresas. En las micro y pequeñas firmas el índice de caída de la producción alcanzó -43,3 puntos, mientras que en las medianas y grandes se ubicó en -34,8. La brecha es todavía mayor en las ventas internas: -46,5 puntos en las PyMES frente a -30,8 en las empresas de mayor tamaño. Esta dinámica confirma un fenómeno que economistas y cámaras empresarias vienen advirtiendo desde hace meses: el ajuste económico golpea con mayor fuerza al eslabón más débil del tejido productivo.

El deterioro atraviesa a toda la estructura industrial, sin excepciones. Ninguno de los sectores relevados logró superar el umbral de crecimiento. Los rubros más golpeados son el textil, con apenas 23,1 puntos, seguido por papel y madera (30,1) y confecciones, cuero y calzado (30,2). Incluso los sectores con mejor desempeño relativo -metalmecánica, alimentos y químicos- permanecen en terreno negativo. La capacidad instalada promedio también refleja la magnitud del problema: las fábricas operan apenas al 52%, y más del 70% de las empresas reconoce que trabaja por debajo de su nivel óptimo.

Empresas que cierran y trabajadores en la calle

La crisis no se limita a estadísticas. En distintos puntos del país se multiplican los cierres de empresas y los despidos. La cadena Beer Market cerró sus 20 locales en el Área Metropolitana de Buenos Aires dejando más de 90 trabajadores sin empleo. La firma acumulaba 40 cheques rechazados por más de 191 millones de pesos y una deuda bancaria superior a 1.900 millones, según reveló un informe periodístico. Los empleados denunciaron además que la empresa intenta pagar compensaciones menores en lugar de indemnizaciones, tras comunicar el cierre primero por mensajes y luego en una reunión.

La cadena Beer Market cerró sus 20 locales

Otro golpe llegó desde la industria frigorífica. El frigorífico San Roque, en el partido bonaerense de Morón, cerró definitivamente su planta y despidió a 140 trabajadores. En la carta enviada a los empleados, la empresa atribuyó la decisión a "los cambios drásticos en las condiciones económicas del país" y a la "indiscriminada apertura comercial que conlleva a la importación de carnes". La crisis también golpea a la industria del interior. En Tucumán, la histórica fábrica Panpack -con más de 50 años de trayectoria- cerró sus puertas y dejó 75 trabajadores en la calle después de perder competitividad frente a productos importados.

El frigorífico San Roque

Según datos del Centro CEPA, entre enero de 2024 y febrero de 2026 se registraron al menos 717 conflictos laborales en Argentina, de los cuales el 62% corresponde al sector industrial. Los despidos explican el 63,6% de los casos. La lista de empresas afectadas se extiende: Ilva, Whirlpool, Corven, Newsan, SKF, Acerías Berisso, Vulcalar, Dana, Color Living y Essen, entre muchas otras, anunciaron cierres de plantas o fuertes reducciones de personal durante los últimos meses.

En paralelo, suspensiones masivas alcanzaron a miles de trabajadores en compañías como Acindar, Mondelez o Peugeot. El deterioro industrial se produce además en un contexto de retroceso de la inversión extranjera. Según el balance cambiario del Banco Central de la República Argentina, el saldo de inversión extranjera directa fue negativo en 1.500 millones de dólares en los primeros diez meses de 2025, reflejando procesos de desinversión de empresas ya instaladas en el país.

La movilización que fue a reclamar contra el cierre de Fate fue reprimida en la puerta de la Secretaría de Trabajo.

Para distintos analistas, el problema no responde a episodios aislados sino a una dinámica estructural: caída de la demanda interna, apreciación cambiaria, apertura de importaciones y pérdida de competitividad. Mientras el Gobierno apuesta a atraer capitales mediante el Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI), especialistas advierten que esos proyectos -vinculados principalmente a sectores extractivos como minería o energía- no necesariamente generan empleo industrial ni fortalecen el entramado productivo local. En ese contexto, la Argentina se debate entre sostener su capacidad industrial o resignarla.