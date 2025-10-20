MasterChef Celebrity: música, risas y lágrimas en una gala de eliminación que tuvo la renuncia de Pablo Lescano

El domingo por la noche, Telefe vivió una jornada de pura adrenalina con la primera gala de eliminación de MasterChef Celebrity. En un horario especial por la final del Mundial Sub-20, el reality culinario conducido por Wanda Nara cerró su primera semana a puro ritmo, emoción y alguna que otra lágrima. Doce participantes se enfrentaron al desafío más temido, pero fue Pablo Lescano quien se robó el show con un combo irresistible de cumbia, humor y corazón.

El líder de Damas Gratis convirtió la cocina en una pista de baile. Antes de empezar a cocinar, rompió el hielo con su inseparable keytar -ese teclado que se cuelga como guitarra- y se mandó con una versión improvisada de No te creas tan importante. En segundos, el estudio entero estaba bailando: Wanda Nara lideró la coreografía, Betular y De Santis siguieron el ritmo y hasta Martitegui, el más serio del trío, no pudo ocultar una que otra sonrisa.

La tensión de la gala se desvaneció y por un instante, MasterChef fue una fiesta. Pero la música dio paso a la cocina, y el músico presentó su plato: "albóndigas con salsa de dragón y puré shalom de doña Norma". El nombre, como todo lo suyo, tenía historia. "Es una receta de mi vieja, doña Norma, que la aprendió cuando trabajaba en una casa de familia judía", explicó con orgullo. Martitegui, intrigado, le preguntó: "¿Puré shalom?". "Sí, porque lo aprendió ahí, tiene huevo duro y cebolla", respondió Pablito.

Fue entonces que el jurado, insistió: "¿Y las albóndigas de qué son?". "De carne de... ¿cómo se llama la ovejita? Dolly", lanzó el cantante. "Cordero", lo corrigió Betular, entre risas. "Eso, cordero", remató él. El jurado aprobó el plato: Martitegui destacó el "giro interesante" del puré, De Santis valoró la honestidad de la propuesta y Betular elogió la textura. "¡Guau, bravo, Pablo!", celebró Wanda. Él, fiel a su estilo, contestó con humor: "Para mí, el plato está excelente. Cuando le cocino a Marita, no se queja".

Todo parecía indicar que Lescano seguiría en competencia, pero minutos después dejó helado al estudio con un anuncio inesperado. Luego de ser salvado junto a Andy Chango, Julia Calvo y Susana Roccasalvo, pidió la palabra. "No me voy a andar emocionando ni nada, pero quiero decirles que son unos compañeros excelentes. La pasé genial, pero lamentablemente no puedo seguir en MasterChef", dijo, visiblemente conmovido.

Wanda Nara, sorprendida, le preguntó qué había pasado. "Tengo muchos compromisos con la música que ya estaban pactados y yo me mandé igual, porque dije 'no sé si voy a seguir o no'. Cociné con cariño, pero lo que me llevo de acá es la clase de personas que tenemos laburando con nosotros", explicó. El músico fue despedido con aplausos y abrazos de sus compañeros. "Pasé muchos sentimientos, muchas cosas. En un momento parecía como que estaba en el colegio. Pero tengo muchos shows y compromisos cerrados. Me quiero matar, porque la pasé espectacular. Estoy triste, más que nada por la conexión con mis compañeros", agregó, emocionado.

Antes de irse, Wanda intentó alivianar el momento: "¿Pablito, nos dejás el piano?". "Sí, te lo regalo", respondió él entre risas, y se despidió con una versión improvisada de Perrito Malvado: "El Pablito se fue del Master en pleno brillar de la luna", cantó, mientras el estudio lo ovacionaba. La noche, sin embargo, aún tenía una eliminación pendiente. Entre Luis Ventura y el "Roña" Castro se definió quién sería el primer eliminado del certamen y el jurado optó por despedir al ex boxeador.