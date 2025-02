Wanda Nara ganó el premio de "la mujer del año" en Turquía y le tapó la boca a Mauro Icardi

En medio de su batalla mediática y legal con Mauro Icardi, Wanda Nara llegó a Turquía decidida a revolucionar el país con sus paseos y posteos en redes sociales: desde autógrafos hasta un fuerte mensaje de una seguidora. La conductora viajó al país del medio oriente tras ser nominada a "La mujer del año" y finalmente, terminó ganándolo.

El viaje fue documentado por Wanda desde que pisó el aeropuerto y mostró, en una primera publicación en Instagram cómo es que recibió cientos de halagos que mostraron la cálida bienvenida que le brindaron: "La verdadera reina"; "Sos fuego"; "La reina está en casa"; "Wanda hay una sola" y "La verdadera queen", fueron algunos de los mensajes que su fandom le dedicó en esa publicación.

Meses atrás, algunos medios quisieron instalar la posibilidad de que Wanda no era bienvenida a Estambul debido al fuerte fanatismo hacia Mauro Icardi, quien se desarrolla como futbolista en el Galatasaray. Sin embargo, el contenido compartido por la influencer demostró que aquello fue completamente falso, ya que no sólo algunas personas se acercaron para tomarse una foto junto a ella, sino que además la recibieron con canciones de su novio, L-Gante, quien no pudo acompañarla.

Como si aquello fuera poco, Wanda Nara llegó al evento donde una vez más se confirmó la importancia de su figura en el país turco: "Usted para Turquía, para las mujeres de Turquía, es una persona que representa fortaleza, fuerza ", relata una mujer en la historia que compartió la mediática, que continúa explicando la intención detrás de la nominación: "Eso es lo que queremos que todo el mundo sepa".

Lejos de intimidarse, la Bad Bitch aseguró que en su país natal " dicen algo parecido ", dando a entender que se considera una mujer fuerte. De hecho, en reiteradas publicaciones la empresaria se renombró como una "leona" que protege a sus cachorros, haciendo referencia a sus hijos.