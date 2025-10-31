Wanda Nara incomodó a Marley en MasterChef: el filoso reclamo por la nota que le hizo a Mauro Icardi en vivo

Si bien la última transmisión de MasterChef fue una mojada de oreja desde el minuto uno para Mauro Icardi -con una temática de safari y Wanda Nara sentada arriba de un león, el animal que el ex matrimonio tiene tatuado-, rápidamente se convirtió en un reclamo directo y sin rodeos.

Con los jurados vestidos de guías turísticos y los participantes listos para un nuevo desafío, las puertas del reality se volvieron a abrir para recibir a Marley, quien reemplazó a Maxi López durante una semana, ya que este había viajado a Suecia para visitar a su mujer y a su hija.

Marley llegó a las cocinas de Masterchef en reemplazo de Maxi López

Al principio todo fueron sonrisas y buena onda, pero cuando Wanda Nara pasó por la estación del conductor, el aire se volvió tenso. Lejos de hablar de recetas o de los dotes culinarios del nuevo concursante, la empresaria le pasó factura por el encuentro que tuvo con su ex pareja, con quien mantiene una guerra mediática y judicial.

Hace un tiempo, Marley viajó a Turquía, donde se encontró con Mauro Icardi y mantuvo un mano a mano —uno de los más esperados desde el inicio del WandaGate, ya que al futbolista casi no se le conocía la voz— para el programa Por el Mundo. Aquella entrevista había generado un escándalo mediático, ya que el conductor es amigo cercano de Wanda.

Por eso, mientras Marley cocinaba unas croquetas, ella se acercó y tiró sin filtro: "¿Te gusta el fútbol, Marley? Ah, ya me acordé. Claramente te gusta el fútbol, si fuiste a entrevistar a mi ex", fue filosa. El mediático, lejos de perder el humor, respondió a cámara: "Pero vos no me contestaste el mensaje y él sí", retrucó. Luego agregó: "Hablé con la gente del Galatasaray, fueron muy amables, nos invitaron al club. Él nos invitó al palco para ver el partido desde ahí".





Marley junto a Mauro Icardi en las instalaciones del Galatasaray

Irónica, Nara remató: "Mirá qué generoso... era mío". Sin incomodarse, Marley devolvió el golpe: "Decía 'Wanda', pero estaba tachado y decía otro nombre". El momento terminó cuando el conductor notó que las croquetas se le estaban pasando, y Wanda cerró la conversación con una frase tajante: "Eso te pasa por irte a Turquía". Quedó demostrado que Wanda Nara sabe perfectamente qué quiere ver el público, y Marley, con años de experiencia en televisión, también conoce muy bien las reglas del juego.