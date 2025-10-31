Fede Bal habló de todo con Yanina Latorre: hubo confesiones y pases de facturas, pero terminaron a los besos

Fede Bal se sometió a una entrevista en la que pasó de todo, con Yanina Latorre en SQP, el programa que conduce la panelista de LAM en América TV. Allí hubo pases de facturas y muchos comentarios no tan inocentes de reproches entre ambos, pero finalizó de la manera más audaz y pasional que se podía entre ambos: con un beso. El reportaje comenzó con una confesión de él, que ella sacó a la luz enseguida: "Me dijiste el otro día que me tenías miedo". "Bueno. Sos una mujer intensa. Estás ebria de poder. Primero las cosas te llegan a vos antes de que yo sepa que va a explotar algo. Entonces tenés un poder que ya estás sentada en tu trono", graficó Bal.

La periodista reconoció que era cierto, que "la información es poder", pero relativizó la crítica de su entrevistado por que "no es lo más fácil del mundo" mantener el lugar de liderazgo en cuanto a chimentos que ostenta junto a su colega Ángel de Brito. Cabe recordar que ambos son los referentes más fuertes del momento en cuanto a ese tipo de noticias.

Latorre también le enrostró a Bal que, más allá de que han tenido sus enojos, fundamentalmente a partir de los chats que filtró tras que se conocieron las infidelidades que tuvo con Sofía Aldrey, también hubo gestos de ella que él aprobó. "A vos te molestó lo de los chats. Otras cosas mías no te han molestado: te he defendido mucho con Barbie Vélez", aseguró.

"Sos una mujer que yo quiero. Vengo con la sinceridad que me caracteriza. Pero cuando hay cosas que son mentira o no pasaron así", le reprochó el hijo de Carmen Barbieri, quien le recordó el audio de 14 minutos que le envió a ella tras la filtración que derivó en su separación y en la confesión de que la infidelidad es una parte de su vida que no puede superar. "Apenas nací hubo una foto mía", detalló Bal en relación a lo acostumbrado que está a la exposición pública. "No sé si lo disfruto, lo padezco mucho más, pero empecé a aprender cómo vivir con eso", contestó a una Latorre que aseguraba que de ser famoso le daba más ventajas que desventajas.

"No sé si me sirvió ser hijo de. También me trajo complicaciones para hacer mi propio camino. Las primeras veces de teatro era como una mochila de ladrillos. Véanme a mí, traten de dejar a mis viejos en el pasado, yo ahora voy a hacer mi camino", explicó Bal, quien agregó que le causa gracia que lo "bardeen" en general, ya que está curtido en ese sentido.

Lo más particular de la nota fue el final, con el beso estilo piquito que se dieron ambos, mientras los panelistas de ella encendían el ambiente con expresiones y gritos de sorpresa. El beso se extendió más que un simple cruce de labios y terminó con la boca de ella en inercia en busca de más, cuando él ya se corrió. El elogio de ella en el final fue tajante: "Olés bien".