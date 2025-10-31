Wanda Nara quedó helada tras la frase de La Reini sobre su ex: "Pelotud..."

Sin dudas, Masterchef está dando qué hablar, y no precisamente por las recetas, sino por los conflictos mediáticos que traen los participantes. Mientras Wanda Nara aprovechó para recordarle a todos la entrevista que Marley le hizo a su ex, Mauro Icardi, Sofía Gonet —más conocida como "La Reini"— también habló de su ex en las cocinas más famosas del país.

En este contexto, la conductora se acercó al puesto de la influencer y comentó que había tenido la oportunidad de conocer a Homero Pettinato, aunque no en profundidad. Por eso, le pidió a la participante que le contara más detalles sobre el vínculo que tuvieron y mantienen actualmente.

Entre recetas y condimentos, "La Reini" tiene su propio show en Masterchef

La Reini, fiel a su estilo, respondió que "ya contó todo en TikTok", haciendo referencia al video viral en el que confesó que la pasó muy mal por distintas situaciones que vivió en esa relación: desde que él se limpiaba las manos con aceite en su pelo hasta convivir con una rata. " Lo último que quiero en este mundo es hablar del pelotud* de mi ex ", dijo de manera contundente mientras intentaba que su plato no se quemara.

"¿Lo extrañás?", quiso saber la conductora y Gonet confesó: "Un poco sí, a veces". Y continuó respondiendo quién dejó a quién: "Nos pusimos de acuerdo porque nos llevábamos muy mal".

Sin embargo, a pesar de las fuertes críticas hacia su ex, la joven resaltó que en la actualidad, tras cortar, pudieron entablar una relación desde otro lugar: " Nos hablamos todos los días. Somos amigos. Nos llevamos bárbaro ".

Wanda Nara se mostró sorprendida y confesó no compartir la idea de mantener comunicación con las ex parejas, a lo que "La Reini" dejó en claro que tanto ella como Homero Pettinato "están curados de espantos" y saben cuándo el otro está con alguien.