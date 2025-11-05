Tinelli vs Scaglione: una guerra de poder, una inmensa cantidad de deudas, juicios y amenazas que sacude al mundo de los medios

La paz mediática de Marcelo Tinelli se rompió en mil pedazos. Lo que comenzó como una denuncia policial presentada por su hija, Juana Tinelli, derivó en la exposición pública de un conflicto económico y judicial que enfrenta al histórico conductor televisivo con uno de los empresarios más poderosos del país: Gustavo Scaglione, nuevo dueño de Telefe y propietario de una vasta red de medios en Santa Fe, Córdoba y Río Negro.

En su declaración ante la Unidad Fiscal del Ministerio Público, Juana relató que el pasado 29 de octubre recibió una llamada desde un número oculto. "Una voz masculina me preguntó: '¿Vos sos Juana Tinelli?' Le respondí que sí, y me dijo: 'Soy Gustavo Scaglione. Tu papá me conoce muy bien. Vos y toda tu familia se tienen que cuidar mucho. Mucho'. Acto seguido, cortó la comunicación", contó la joven modelo, que además aseguró sentir "pánico y miedo" por su seguridad.

Juana aclaró que desconoce si fue efectivamente el empresario quien la llamó, pero que el nombre no le resultó ajeno, dado que "mantiene un conflicto económico con mi padre, del que soy completamente ajena". El trasfondo de esta historia es un vínculo económico roto entre Tinelli y Scaglione, originado en una deuda millonaria que el conductor habría contraído en 2016 a través de la Asociación Mutual 29 de Noviembre, una entidad de Rosario.

Años después, el empresario compró esa deuda, que rondaría los 6 millones de dólares, y comenzó un proceso judicial para recuperarla. Scaglione explicó en su comunicado que Tinelli "se encuentra demandado en dos juicios ejecutivos". En uno de ellos "ya hay sentencia condenatoria firme" y "los bienes embargados están en etapa de ejecución forzada". En el otro, detalló, "se han trabado cautelares y el proceso sigue su curso".

El comunicado de Gustavo Scaglione

De esta manera, remarcó: "Expreso de manera contundente mi absoluta falta de vinculación con el referido hecho en el que se me busca involucrar". El empresario, que además controla los diarios La Capital y UNO, las radios LT8 y FM Vida, y canales en varias provincias, negó categóricamente haber realizado la llamada. En diálogo con Marina Calabró, fue contundente: "De ninguna manera amenacé a Juanita Tinelli, voy a accionar legalmente porque me están difamando".

Según explicó, ya le pasó "todo" a sus abogados. "Ahora voy a ejecutarle todo", sentenció. Desde su refugio en Uruguay, donde grababa su reality Los Tinelli para Amazon, el conductor rompió el silencio en redes sociales. "Hoy me expreso yo. Desde el dolor, la angustia, el miedo y la verdad. Ojalá la justicia argentina resguarde a toda mi familia. Sé que los medios, y más los que este señor compró, van a ser lapidarios conmigo", escribió en X (ex Twitter).

Y agregó: "Quiero declarar yo apenas vuelva. Quiero sacarme este miedo, este acoso, esta manera de apretar a la que nunca estuve expuesto". No era la primera vez que Tinelli apuntaba contra Scaglione. En septiembre, cuando trascendió que el empresario había embargado la chacra de Punta del Este que el conductor intentaba vender en once millones de dólares, Tinelli denunció públicamente una "persecución". "Este hombre compró una deuda para poder ir contra mí", había contado.

Y aclaró: "No tiene escrúpulos y lo único que busca es dañarme en mi imagen y sacarme todo". En ese mismo contexto, el conductor publicó en sus redes sociales una serie de historias en tono enigmático: "Dinero sucio. Cuevas. Hombre de medios. Mañana amplío", escribió primero. Luego agregó: "Rosario. Hombre de medios. Compra a una 'Mutual' (cueva de dinero sucio) un crédito impago de un club de fútbol. Ahí comienza su trabajo de 'cobranza', apretando con sus influencias en todos los poderes".

Lo irónico es que, tiempo atrás, Tinelli y Scaglione habían sido aliados. En marzo de 2022, cuando el conductor anunció su regreso a la televisión, eligió hacerlo precisamente en el noticiero del Canal 3 de Rosario, propiedad del empresario. Se mostraron juntos frente a cámara y sellaron lo que parecía ser una sociedad mediática promisoria. Pero esa "sintonía" se desmoronó. Según distintas fuentes judiciales, el vínculo se tensó al ritmo del incumplimiento de pagos y la imposibilidad de Tinelli de cubrir las obligaciones de la deuda. Lo que antes era una relación de conveniencia se transformó en una batalla judicial y mediática.

A la pelea con Scaglione se suma el pesado entramado judicial que rodea a Marcelo Tinelli. Según la periodista Marina Calabró, el conductor enfrenta más de una docena de causas activas, entre ellas juicios con la AFIP, embargos laborales y comerciales, y cheques rechazados por cientos de millones de pesos. "Debe como 30 millones de dólares, más los 12 millones de dólares del tema San Lorenzo, que tiene que ver con la acreencia de San Lorenzo que compró Gustavo Scalione", resumió Calabró.

Además, enumeró la cantidad de deudas y juicios que persiguen al ex VideoMatch: "Tenemos por un lado todo el tema de los cheques voladores. Los de la FLIA Contenidos son 95 los rechazados, son 327 por 327 millones de pesos. Hay que actualizarlos. Publicidad e Imagen SRL tiene son 44 cheques rechazados por 364 millones de pesos. Esto es junio de 2022, con lo cual, si le aplicás inflación, tenemos acá sólo casi 3 millones de dólares. 199 rechazados cheques personales. Pagó solamente el 10 por ciento de sus cheques personales por 812 millones de pesos. 13 juicios con AFIP", enumeró Marina con información pública otorgada por el Banco Central.

Y siguió: "En la Seguridad Social tenemos dos juicios, además de que me dicen que no paga aportes desde el 2018. En lo penal económico, otro juicio. En la Cámara de Apelaciones en lo comercial, 23 expedientes. En la Cámara de Apelaciones del Trabajo tiene 48 juicios laborales. El juicio del hermano de Badía que lo había pasado al fuero comercial para que arregle el tema de la deuda, que son 110 millones de pesos". En este contexto, la denuncia por amenazas de su hija llega en el peor momento: cuando Tinelli no solo ve amenazado su patrimonio, sino también la tranquilidad de su entorno familiar.

Mientras la justicia intenta determinar quién fue el autor de la llamada que aterrorizó a Juana Tinelli, el conflicto entre ambos empresarios promete escalar. De un lado, un conductor acorralado por deudas, embargos y desconfianza. Del otro, un magnate de los medios que acumula poder y se muestra decidido a cobrar hasta el último dólar. En el medio, una familia quebrada por el miedo y un clima de hostilidad que crece con cada comunicado y cada publicación en redes sociales.