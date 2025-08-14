Yanina Latorre cruzó a Thelma Fardín por "cómo comunica" y la actriz la defenestró: "No voy a ser la víctima que esperas"

Luego de la denuncia que realizó Thelma Fardín en sus redes sociales sobre la intención de la defensa de Juan Darthés de recomenzar el juicio para que prescriba, la actriz tuvo que defenderse de los ataques de Yanina Latorre, quien cruzó las "formas" del video que realizó la actriz y cuestionó "cómo comunica", en el sentido de la producción y el guión. "Lo que no entiendo es por qué para comunicar algo tan duro siempre es guionado y actuado, ¿no?", preguntó Latorre en una respuesta al video de Fardín en la red social X (ex Twitter). La nada sutil acusación generó una rápida respuesta de la joven que fue abusada por Darthés, donde no se guardó nada contra su detractora.

"No es que te importe la forma, es que criticás lo único que podés porque no soportás el fondo. Es mi historia, y no voy a ser la víctima que vos esperas, voy a ser la sobreviviente que quiera", lanzó la actriz. "Sobre tu idea de 'guionado', cuando quieras hablamos mano a mano, puedo hablar horas, con fundamentos y saber. Sé que preferís no exponerte y hacer un papelón", la corrió.

"Que vos denostes cada cosa que hago, me enorgullece. La mitad es ignorancia y la otra mitad fake news. ¿Qué inventarás ahora para difamarme? La diferencia entre vos y yo, es que a mí los dolores me hicieron querer cambiar las cosas, a vos los tuyos, te hicieron destilar odio", cerró su posteo, en clara referencia a lo que se supo en relación a las infidelidades de Diego Latorre.

La respuesta de Thelma Fardín al tuit acusatorio de Yanina Latorre.

La respuesta de Yanina tampoco se dejó esperar, aunque llegó en dos partes y contó con la explicación correspondiente. "No entendiste nada. Estoy absolutamente de acuerdo con tu denuncia. Te creo todo y muy pero muy feliz con la condena. Feliz por vos y por las mujeres que pasan o pasaron por lo mismo que vos", señaló.

"Pero no me parece esta forma de comunicar, tipo reel guionado. Y creo que tengo derecho a expresarlo. Una lastima que subestimes mujeres y me agredas así. Yo no te agredí", se defendió. "Y cuando decís que si hablamos mano mano haría un papelón, habla más de vos que de mí. Te espero en mi programa cuando quieras", la desafió. En otro tuit al respecto insistió con que Fardín no entendió sus intenciones. "Le creo todo. No me gusta la manera en que lo comunica. Seria mejor escucharla sin estar guionada", repitió.

La respuesta de Yanina Latorre al tuit acusatorio de Thelma Fardín.

En vivo en su programa Sálvese quien pueda por América TV, Latorre continuó con su descargo, en donde reconoció que tiene un problema con Fardín. "No me gusta cómo comunica. Estoy hablando de la forma de comunicar. Cuando veo este videito. Nosotros que laburamos en redes todos tenemos un filmmaker, nos maquillamos. Primero está toda vestida de Adidas. Todo el tiempo se ve la marca Adidas. Frivolizás. Está hablando de algo muy delicado", opinó.