Yanina Latorre destapó las mentiras de Mariana Nannis: de los lujos al anonimato

Mientras sus hijos, Charlotte y Alex Caniggia pelean públicamente, Mariana Nannis prefiere mantener el anonimato pero su figura no pasa desapercibida aunque ella lo desea y salió a la luz la noticia de que estaría trabajando en una parrilla argentina en Marbella, lejos de los lujos que alguna vez la rodearon.

Fue en LAM que mostraron una imagen de la mediática en Europa, que se sacó las joyas para trabajar atendiendo en un restaurante: "Yo no miento. Cuando la encontramos en una parrilla de Marbella trabajando, la llamamos y se enojó. Dijo que era millonaria, que tenía un novio con avión privado... Tiene un problema en demostrar que su personaje de millonaria inventada se cayó ", no le tembló la lengua a Yanina Latorre para exponer a la ex farandulera.

Los lujos de Mariana Nannis habrían dejado de existir

Así también, contó que Nannis no puede pagar un simple alquiler cuando en sus años dorados era propietaria de muchas viviendas junto al Pajaro Caniggia: "De su casa la desalojaron, dejó todo roto... Como es querida en el lugar, un vecino venezolano la llevó a su casa. No está mal que te pase ".

Lejos de resguardar la intimidad de Mariana, Pepe Ochoa sumó otro dato que hundió a la mediática: "Cuando Yanina contó la información, gente en Marbella la encaró en el lugar donde trabaja. Le sacaron una foto saliendo del lugar, está chequeado que trabaja ahí".

LAM destapó las mentiras de Mariana Nannis

"Ahora vive con una familia venezolana y trabaja en una parrilla argentina, nosotros llamamos y nos la pasaron. Cuando vio que era de Buenos Aires, enloqueció", relató Latorre. Pero mientras en LAM se hacen una platada con el chisme , Nannis sigue bajo el anonimato europeo, aunque se supo que no está a gusto con los comentarios dichos en los medios sobre su persona.

Está claro que la ex vedette no piensa soltar el fantasma millonario del pasado, y eso quedó claro el pasado mes de julio cuando no contuvo su enojo: "Empezó a gritar 'son unos mentirosos, cómo voy a estar en una parrilla, si ni siquiera como carne. Yo jamás trabajé en mi vida, mirá si voy a trabajar en una parrilla'", contaron en el programa.

La foto que mostró LAM de Mariana Nannis saliendo de una parrilla en la que trabajaría en Marbella

Sin embargo, la trama no se detiene en el desmentido: a su alrededor, la panelista aseguraba que Mariana seguía sosteniendo un estilo glamouroso: "Puedo gastar mucha más plata que en los 90. Es que yo tengo que cobrar un juicio millonario. Y es más, estoy saliendo con un banquero suizo millonario. Puedo gastar más plata que nunca. Si quiero gasto 5.000, 10.000, 30.000 dólares por día", sentenciaba la ex mujer de Claudio Paul.

Para terminar, Yanina Latorre demostró que no está dispuesta a sumirse ante las mentiras de Mariana Nannis: "Está en medio de un divorcio y no puede dejar el país por distintas deudas y denuncias que tiene. Lo único que tiene es un departamento en el Faena, que están por rematar, y otro en Miami que tampoco puede mantener, está abandonado y sin pagar el alquiler".