Yanina Latorre destrozó el programa de Marcelo Tinelli en un solo movimiento: "No le tengo mucha fe"

El regreso de Marcelo Tinelli a las pantallas promete ser una revolución, pero no todos están convencidos de su éxito. En medio de la expectativa por el estreno de Estamos de Paso, el nuevo programa que debutará el martes 23 de septiembre a las 20 horas en la plataforma Carnaval Stream, Yanina Latorre, siempre polémica, no dudó en expresar su escepticismo.

"Perdón, es mi amigo, lo quiero, pero no le tengo mucha fe ", disparó sin filtro la panelista en un comentario que ya está dando que hablar en los pasillos de la farándula. El ciclo, que contará con dos emisiones semanales y un horario estelar, marca un giro en la carrera de Tinelli, quien busca conquistar tanto a su público fiel como a nuevas audiencias.

Marcelo Tinelli y Yanina Latorre

Rodeado de su primo Luciano "El Tirri" y sus hijas Juanita y Candelaria Tinelli, el conductor apuesta por una propuesta más íntima y renovada. Además, figuras como Pachu Peña, Federico Bal y Sabrina Rojas se suman al elenco, junto a Carla Conte, Iván Ramírez y Sebastián Almada, para imprimirle el sello humorístico que caracterizó los grandes éxitos de Tinelli.

Contra todo pronóstico, Marcelo no escatima en entusiasmo: "Me siento con la misma alegría y adrenalina de comenzar algo nuevo, como cuando arrancamos con VideoMatch. Con esa sensación de saber y de no saber a la vez para dónde va a ir el programa, pero con ese mismo espíritu de ese ADN que marcó una etapa", confesó el conductor en una entrevista reciente para Infobae. Y no se quedó ahí: "La gente me pide que volvamos al humor del VideoMatch de los 90, y ese espíritu es el que buscamos recuperar con el streaming".

Sin embargo, las palabras de Tinelli no fueron suficientes para convencer a Latorre, quien dejó claro que las expectativas no son altas desde su perspectiva. La panelista parece haber encendido una mecha que podría generar tensión en el entorno del conductor aunque todavía no salió a respondere.

Por su parte, Tinelli no pierde el foco y asegura que este proyecto busca conectar lo mejor del pasado con las tendencias actuales: "Me gusta el equipo que tenemos. Estamos muy motivados, con ganas de volver a las raíces, pero siempre aggiornados al 2025", afirmó. Incluso se animó a reflexionar sobre el impacto cultural de sus programas anteriores: "Lo que nosotros hacíamos en los 90, ese grupo de amigos reaccionando a algunas cosas en la mesa del viejo VideoMatch, no es muy diferente a lo que se ve hoy en el streaming".

La pregunta ahora es: ¿logrará Marcelo Tinelli recuperar la magia que lo convirtió en uno de los referentes más importantes de la televisión argentina? ¿O tendrá razón Yanina Latorre al dudar del éxito de este nuevo formato? Mientras tanto, los seguidores del conductor ya cuentan los días para ver si Estamos de Paso logra cumplir con las expectativas o si se convierte en otro intento fallido en la era del streaming.