Comisión $Libra: el Congreso denunció la complicidad de Milei y hasta Jony Viale reconoció que lo pasearon

El presidente de la Nación, Javier Milei, se encuentra cada vez más acorralado por las mentiras que dijo en relación a la criptoestafa $Libra. Según denunció durante la tarde de este lunes la comisión investigadora especializada del caso en el Congreso Nacional, el apoyo dado por el mandatario a la operación fue intencional y no un accidente, como aseguró cuando explotó la burbuja.

"Hoy la verdad es que está absolutamente probado y con claridad que el lanzamiento y la promoción de Libra no fue para nada improvisado ni accidental", aseguró el presidente de la comisión, el diputado nacional Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica (CC). "Fue una operación planificada, coordinada y ejecutada con premeditación", señaló el encargado de llevar adelante la comunicación del informe final que presentaron en el Congreso Nacional.

"Estamos frente a una estafa y un hecho de corrupción millonario, y una clara malversación de la investidura presidencial que reviste una gravedad enorme desde el punto de vista institucional", arremetieron los integrantes de la comisión, tras las pruebas que presentaron y remitieron de forma directa al fiscal Eduardo Taiano y al juez Marcelo Martínez de Giorgi.

Para la comisión investigadora "Libra tuvo como protagonista y partícipe más que necesario al Presidente de la Nación". "La verdad que surge de las pruebas aportadas en su momento y por los peritajes informáticos del Ministerio Público Fiscal, podemos decir que son más que contundentes y que cada una hoy está confirmado lo que veníamos señalando desde el primer día, a pesar de todos los obstáculos que tuvimos para constituir esta comisión", remarcaron.

El fiscal Eduardo Taiano quedó en la mira tras su cuestionable procedimiento en la causa $Libra.

Al mismo tiempo, la comisión apuntó contra Taiano y decidió "denunciar al fiscal ante el Tribunal de Disciplina del Ministerio Público Fiscal por entorpecer el pleno ejercicio de las facultades constitucionales del Congreso de la Nación". Cabe destacar que la periodista Natalia VolosIn sacó a la luz que todos los llamados que salieron a la luz ya estaban en manos del funcionario judicial desde hace cuatro meses. Además pidieron que sea apartado de la causa "por el entorpecimiento de la investigación y el posible encubrimiento de los hechos denunciados".

La denuncia apunta mucho más alto que a la parte acusadora, ya que entre sus demandas está que tanto Milei como su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, se presenten a dar su versión de los hechos, tras demostrarse que mintieron en anteriores declaraciones públicas sobre el caso. "Consideramos que van a tener que responder frente a la Justicia y a este Congreso", afirmaron.

Otro dato significativo por fuera del informe final de la comisión es cómo con toda la información que la causa empieza a mostrar, muchos comienzan a arrepentirse de haberle creído al Presidente. Pero más llamativo aún es que una de esas personas sea el periodista Jonatan Viale, quien entrevistó tras el escándalo al mandatario.

"Empezaron a aparecer ciertos llamados que contradicen esa nota que Milei me da a mí, que me dice que le dio retuit porque lo vio", reconoció el conductor, al aire de su programa en Radio Rivadavia, en relación al contrato que lo vinculó al economista desde el comienzo de la criptoestafa. En los últimos días se vio cómo Viale ya sacó los pies del plato, al menos en la cantidad de críticas que lanzó, comparadas con las horas de ópera compartidas en la quinta de Olivos.