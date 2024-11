Yanina Latorre ubicó al falso Aníbal Pachano: "¿No te da vergüenza?"

Si hay una cualidad que destaca en Yanina Latorre es su espontaneidad a la hora de salir a responder las críticas, tanto para su persona como aquellos comentarios en contra de su hija Lola Latorre. Recientemente, la comunicadora ubicó al falso Aníbal Pachano, a través de X.

Todo comenzó con la hija de los Latorre mostrando una rutina de skin café luego de someterse a una operación estética. La joven reconoció que su nariz siempre le ocasionó inseguridad, por lo que decidió modificarla: "Yo lo vi, ustedes lo ven. ¿Ven cuando le digo que no deje de estudiar derecho?", citó el video @AnibalPachanga5, la cuenta que erróneamente suele ser vinculada al famoso coreógrafo y que año atrás año viene criticando a la hija de la panelista.

Yanina Latorre

Ante la crítica a su hija, Yanina salió al cruce de esta cuenta fake: "Y cuál sería el problema? Mostrarse natural después de una operación? ¿Por tener inseguridades como cualquier persona? Por qué no puede estudiar, operarse y mostrarse al natural en TikTok? Hace 5 años que les das sin asco. Sos un pobre pelot*** solitario sin vida, dejá en paz a mi hija ahora subo tu foto a ver si sos tan bello. Señor grande bardeando a una chica de 20. ¿Qué te generará no?", escribió en la misma plataforma.

Pachanga no solo opinó de Lola, sino que además cuestionó los comentarios de la Angelita, e intentó generar polémica con una de sus colegas de LAM: "¿Qué dirá Nazarena sobre lo que opina de la hija?", escribió y obtuvo como respuesta: "Yo sé que estás obsesionado con Lola y conmigo . Estoy hablando de los chats de Fede Bal, no de su ex novia Barbie Vélez. ¿No te da vergüenza inventar y vivir de Twitter?", culminó la periodista ante un video subido a la red social donde opinó sobre el influencer y sus polémicas relaciones.

Yanina Latorre responde a Pachano

Como en cada uno de sus programas, Yanina Latorre opinó libremente de diferentes polémicas. Fue en este contexto que no sólo atacó a Carmen Barbieri, sino que además fue por su hijo: "Carmen Barbieri es una boluda. 'Cuida la flauta que la serenata es larga'. Cuida la flauta de tu hijo", recordó una frase de su colega, donde ligó Bal.

"Se ensartó cada groncha vio. Por qué enzimas todas gronchas, empezando por Berardi", culminó su idea al mismo tiempo que cuestionó el espacio que El Trece brindó a la conductora, para llevar a cabo su programa Mañanísima. Una vez más, Yanina Latorre dejó en claro que no tiene pelos en la lengua a la hora de defender su imagen, y la de sus seres queridos.