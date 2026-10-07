Scaloni, emocionado tras la despedida de Messi: "¿Aura es? Yo no se la vi a nadie en mi vida"

Había pasado una hora desde el final de la fiesta y Lionel Scaloni todavía tenía los ojos brillosos del llanto que no cesó casi en ningún momento. El técnico de la Selección Argentina cumplió con su conferencia de prensa después de la despedida de Lionel Messi, con el 3-0 ante Benín en el Monumental, y lo que debía ser un trámite terminó siendo una declaración de amor. Agradeció, se quebró y hasta tomó prestada una palabra de los más chicos para explicar lo inexplicable: el aura del capitán.

El momento más simpático llegó cuando Scaloni intentó poner en palabras lo que significa tener a Messi de tu lado. Buscó, dudó y terminó usando el término que hoy repiten todos los pibes en las redes, esos que hablan de "farmear aura": "Continuar sin él va a ser duro, sin duda. Él lo dijo ahora que lo que se ha vivido estos últimos años no es algo normal y que los momentos duros pueden venir. Estamos capacitados para afrontarlo. Estamos con gente joven, nueva, que nos va a dar mucho. Pero la sensación de tener a él de tu lado es inigualable. Es muy difícil de compararlo con algo. Es muy difícil de hacérselo entender a la gente. Hay que vivirlo para ver lo que es tener de tu lado a Messi y eso es inigualable".

Partido de la Selección Argentina con Lionel Messi

Y ahí vino la perla: "Por más equipo que podamos rearmar, podemos ser un gran equipo, podemos tener nuevos chicos que se van saliendo. Pero esa, ¿cómo que se dice ahora esa palabra? ¿Aura es? Yo no se la vi a nadie en mi vida . He jugado con grandes jugadores, lo dije el otro día, pero lo que él genera no se lo he visto a nadie y eso no va a estar más". Es que si alguien farmeó aura durante veinte años, fue Messi. Y lo certifica el técnico campeón del mundo.

"Buscaremos nueva herramienta, buscaremos nuevas cosas seguramente, pero esa sensación no estará. Entonces, bueno, haberlo disfrutado ha sido increíble y tocará seguir sin él y lo haremos porque es lo que toca", completó.

🗣️ Scaloni: "¿CÓMO ES QUE SE DICE ESA PALABRA? ¿AURA ES? NO SE LA VI A NADIE EN MI VIDA. LO QUE MESSI GENERA NO SE LO HE VISTO A NADIE" 😅 https://t.co/LdIdx5STYB — TyC Sports (@TyCSports) October 7, 2026

Antes, Scaloni había abierto el corazón: "Fue un día muy emotivo y a su vez triste porque no va a jugar más con esta camiseta y hay agradecimiento eterno por todo lo que nos ha dado, por haber defendido esta camiseta como el que más. Y para mí fue un sueño haberlo dirigido, se lo dije hoy a él adelante de todos con la poca energía que tenía para decirlo".

"Yo creo que cualquier argentino hubiera dicho lo mismo y ha sido un sueño que lo pude hacer realidad y en ningún momento de mi vida me puse a pensar que iba a ser entrenador de él, del mejor futbolista de la historia y merecido tiene todo. Ha sido el mejor en 20 años de carrera y todavía lo sigue siendo y le agradecemos infinitamente habernos dado la posibilidad de poder estar con él".

Lionel Scaloni después del partido de despedida de Messi

Y explicó por qué se le escaparon las lágrimas: "La lágrima era un poco por eso, porque se me venían en la cabeza un montón de cosas y no verlo más va a ser triste triste porque nos deja un legado increíble. Seguramente seguiremos porque lo que digo siempre, hay que seguir. La Selección Argentina seguirá pero es un futbolista irrepetible".

El DT reveló que la emoción también les jugó en contra a los jugadores: "A Leo solo lo saludé, demasiado tuvo como para preguntarle. Fue demasiado emotivo de hecho el primer tiempo fue un primer tiempo donde los compañeros mismos no sabían realmente qué jugada elegir, estaban nerviosos porque es una noche muy especial".

Leo Messi despedida

"Una noche no fácil para el compañero también, porque el compañero quiere que él se vaya de la mejor manera. El compañero lo ve a él de la misma manera que lo ven todos, por más que sean grandes jugadores sigue siendo para ellos inigualable. No estuvo bueno el primer tiempo bueno este motivo que querían todos que él haga lo mejor. Pero debe ser una noche muy emotiva para él, desde el domingo ya empezó. Sabes que todo el mundo lo saluda, le habla. Al final lo sacamos adelante".

Scaloni también pensó en lo que viene: "La única manera de compensarlo es con un equipo, con un gran equipo, donde todos aporten su granito de arena, donde ese futbolista que antes si hacías un mal partido te habría abierto el partido él de una genialidad, ahora no lo tenés".

Lionel Messi en su despedida

"Tenemos grandes jugadores pero no tenemos ese futbolista que daba ese salto, pero sí tenemos un equipo que pueda hacer un montón de cosas, no geniales, pero entre todos creo que lo podemos suplantar, aunque es un futbolista irrepetible. Para mí, y creo que no me voy a equivocar, no habrá nada igual en un terreno de juego y le estamos agradecidos eternamente por todo lo que nos ha dado".

Y cerró con la enseñanza que se lleva: "Por todo lo que nos deja, que es que yo me quedo con eso, porque yo voy a estar sentado, si todo va bien, seguiré siendo entrenador y el legado que deja es terrible. Verlo a él todavía con 39 años, haber hecho ese Mundial que hizo y con las ganas que le hizo, es el ejemplo más grande que podemos tomar, así que con eso me quedo".

Un técnico que no encuentra las palabras y termina pidiéndoles una prestada a los pibes. Pocas cosas explican mejor lo que fue Lionel Messi para la Selección Argentina. Aura infinita, diría cualquiera de ellos.