Yanina liquidó a Nancy Pazos, tras opinar sobre su pelea con Yuyito: "Inútil, impresentable, repulsiva y sucia"

El vuelto que recibió la periodista Nancy Pazos luego de haber juzgado a Yanina Latorre a partir del cruce que tuvo con la flamante primera dama Amalia "Yuyito" González, y mandarla a leer antes de hablar de feminismo, fue durísimo y contundente. La referente de LAM la trató de mala compañera y aseguró que sólo trabaja porque la ex pareja de ella, Diego Santilli, le consigue pautas, ya que no la aguanta nadie.

Pazos había cuestionado a su colega por insinuar que era "cornuda" en su relación con el presidente Javier Milei. y hasta la acusó de usar "las banderas del feminismo para decirle al resto lo que no tiene que hacer", para después caer en los mismos errores. "Hay que decirle a Yanina que ni una cosa ni la otra. No se ataca ni a la cornuda ni a la que supuestamente hizo que metieran los cuernos", reflexionó al aire de A la Barbarossa por Telefe.

"Que no pierda el tiempo y que sí trate de leer un par de libros feministas. Si no que no baje línea", opinó la ex de Santilli. "Me parece que representa todo lo que está mal", agregó después. Las acusaciones subieron aún más el tono cuando compañeras de ella la defendieron por su popularidad. "Hay periodos históricos que fueron apoyados por la gente y fueron terribles", concluyó.

"Esta inútil impresentable me compara con la dictadura", la cruzó Latorre en la conducción de LAM. "En ningún momento bajé línea feminista. Si ser feminista es ser lo que sos vos, estoy muy lejos de serlo. Ninguneás a todo el mundo. Maltratás locutoras, productoras. Te creés (Jorge) Lanata, no servís para nada. Te tienen en ese programa solamente porque generás quilombo", aseguró.

Nancy Pazos conduce un programa en Radio 10 y es parte del panel de A la Barbarossa.

"A Noelia Antonelli la enloqueciste, la subestimaste, la trataste de periodista de Tik Tok. Ella tuvo un bebé y volvió a trabajar, y terminó pidiendo una licencia porque lo único que hace es dejar al hijo en la casa para ir a trabajar para que una basura como vos la ningunee, la destrate y le falte el respeto todo el tiempo", repasó Latorre.

"¿Me tratás ahora a mí de dictadora? ¿Sabés por qué trabajás? Porque no te aguanta más tu ex marido y te consigue pauta, negra. No te aguanta nadie. Te acaban de rajar de la Mega y estás diciendo que es restructuración. En diciembre te levantan el programa porque no te soporta un productor. En enero te cambian el equipo de Radio 10, que todo lo conseguís por pauta, nadie te contrata por talento", acusó la periodista de LAM.

El equipo de LAM cuando Nancy Pazos era parte.

"Si fueras tan grosa y tan Lanata, ¿por qué ponen a conducir a Robertito (Funes) cuando se queda varada en Chaco Georgina Barbarossa? Y sos tan basura que como conduce él y lo creés menos que vos, ese día llamás, puteás productores y no vas. ¿Vos hablás de mí? ¿Sabés el equipo de laburo que hay acá? ¿El que tengo de radio? Todos me piden trabajar conmigo. Y no me dejan mentir mis compañeras, ¿sabés la gente cómo me quiere en la calle? Sos repulsiva. Además de sucia. Porque dejás la ropa con olor a chivo y las bombachas sucias en los camarines, y te odian las vestuaristas", continuó Latorre.

"Sos mala leche. Sos mala compañera. A mí no me des clases de moral. Cagaste a tu primer marido, obligaste a Santilli a casarse con vos, pagan para no escucharte, y desde que te dejó por (Analía) Maiorana estás tan resentida de la vida, que a las minas felices y plenas como yo les tenés que dar. Porque vos no sos feminista, sos una basura que ni siquiera conoce la humanidad", remató la periodista de espectáculos.

Ángel de Brito y Yanina Latorre.

"¿De qué defendés a Yuyito?", se preguntó después. "Se ve que las amantes de Menem son solidarias entre sí. Te mando un beso, negra. Y seguí mirando cómo yo crezco, cómo tengo programa de radio sin pauta política, cómo conduzco LAM cuando no está el conductor, y trato bien a todos mis compañeros. Hace 10 años que estoy acá. Vos duraste seis meses y te rajaron por mala compañera", rechazó Latorre.

"Esto no es feminismo. No bajé línea feminista y no traté a Yuyito de cornuda. A otra boluda como vos le dije que no me tratara de cornuda al pedo, porque me pudre que me digan cornuda. Díganme algo que haya hecho yo. ¿Que yo soy todo lo que está mal? Vos sos todo lo que está mal. No te quiere nadie. ¿Te quedó claro Nancy Pazos? Dejá de hablar de mí. Andá a leer vos, a ver si aprendés algo de la vida", cerró Latorre.