Momo estalló por la bandera de EE.UU. en Rosario: "Nos están metiendo el dedo en el ort..."

Gerónimo "Momo" Benavides defendió con mucha vehemencia a la bandera argentina, luego de que influencer español conocido como "El Xokas" se pasara la camiseta nacional por sus partes íntimas. El influencer aprovechó el hecho para criticar la decisión que puso el último 4 de julio la bandera de Estados Unidos a flamear en el Monumento a la Bandera Argentina de Rosario y cruzó a quienes se enojan por lo que hizo su colega, pero se hacen los distraídos con otros hechos.

"Esta bandera que está acá se defiende siempre y no es sólo en un mundial", sintetizó Momo al aire de su canal de Youtube, mientras señalaba la celeste y blanca que tenía detrás. "Cuando el 4 de julio te clavan la bandera de Estados Unidos en el Monumento a la Bandera Argentina, te están metiendo el dedo en el orto", rechazó después.

Benavides confesó que le "preocupa que no se pongan tan loquitos, como con 'El Xokas'", a quien aseguró que "hay que ponerlo en su lugar". "Ahora, si el 4 de julio te cuelgan la bandera yanqui y vos cerrás bien el orto, sos igual de cipayo, igual de tibio e igual de cagón", cuestionó el youtuber.

El streamer español conocido como "El Xokas" se pasó la camiseta argentina por sus partes íntimas.

Tras afirmar que es "argentino" y que "el Monumento a la Bandera Argentina, es el Monumento a la Bandera Argentina", criticó la decisión del Gobierno nacional en relación al polémico hecho diplomático. "¿Querés tener un gesto? Andá a la Embajada de Estados Unidos, regalá una placa, algo protocolar, yo estoy de acuerdo", confesó. "Nos están metiendo el dedo en el orto, muchachos. Hicieron flamear la bandera en un monumento a nuestra bandera. Eso no sucede en ningún lugar del mundo. Oféndase por estas cosas también", agregó después.

El influencer describió a Palermo durante el 4 de julio como "Milwaukee", en relación a los bailes, los drones con la bandera estadounidense y el show que se armó sobre un escenario montado especialmente para la ocasión. Aunque remarcó que después, cuando "llega el 9 de Julio", "no se ponen ni la escarapela". "¿Qué mierda les pasa, boludo?", se preguntó.

La bandera de Estados Unidos flameó en el Monumento a la Bandera Argentina, por decisión del Gobierno nacional.

"Y si me decís 'kukardo' por esto, te quiero decir una cosa, te lo voy a dejar muy en claro: si para vos ser patriota es ser 'kukardo' tenés un sorete en la cabeza. Tenés tan colonizada la cabeza que te hicieron sentir que ser nacionalista es ser 'kuka', pelotudo de mierda", soltó al final, muy crítico contra quienes se mantuvieron en silencio tras la medida del Gobierno de La Libertad Avanza (LLA).