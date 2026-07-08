Estados Unidos volvió a atacar a Irán y los persas aseguraron que las agresiones "no quedarán sin respuesta"

Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos volvieron a bombardear objetivos militares en la República Islámica de Irán, lo que implicó el final del alto al fuego que ambas naciones habían acordado el 17 de junio. Según aclararon, las agresiones fueron como represalia a las ofensivas iraníes que hubo contra buques mercantes en la zona del estrecho de Ormuz. Desde el país persa alertaron que los daños recibidos "no quedarán sin respuesta".

"Por orden del Comandante en Jefe, las fuerzas del Mando Central de los Estados Unidos han comenzado a realizar ataques adicionales contra Irán para mermar aún más su capacidad de amenazar la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz. Estados Unidos responsabiliza a Irán de las recientes agresiones injustificadas contra buques mercantes y tripulaciones civiles que navegaban libremente por una vía marítima internacional de vital importancia", señalaron en la cuenta de X (ex Twitter) del Comando Central de Estados Unidos.

Estados Unidos reconoció el fin de la tregua con Irán y la vuelta de los ataques.

De acuerdo a lo informado por medios iraníes, se registraron explosiones en las zonas de Konarak y Chabahar, como así también en las localidades de Sirik y Bandar Abbas en la costa sur iraní. En ese sentido, desde la agencia local Mehr revelaron que ya fueron activados los sistemas defensivos aéreos, ante las agresiones registradas y recibidas en las últimas horas.

El viceministro de Asuntos Exteriores de Irán para Asuntos Jurídicos e Internacionales, Kazem Gharibabadi, dejó una fuerte advertencia tras la ofensiva norteamericana. "Las recientes acciones de Estados Unidos no quedarán sin respuesta", confirmó, de acuerdo a lo que declaró en la prensa local a partir de los ataques recibidos.

Donald Trump y su posteo en Truth Social para confirmar sus amenazas a Irán, tras la vuelta de los ataques.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, por su parte, reconoció los ataques y amenazó con incrementarlos si no frenan la escalada de violencia. "Esto es en represalia por el bombardeo de barcos por parte de Irán ayer. Si vuelve a suceder, ¡será mucho peor!", soltó el mandatario en la red Truth Social.

El mandatario ya había adelantado la ofensiva durante el último martes, cuando advirtió que la tregua alcanzada con Irán había terminado. "Para mí se ha acabado. No quiero negociar con ellos, porque son basura. Son gente enferma, dirigida por gente enferma, mala, violenta. Si tuvieran un arma nuclear, lo usarían", consideró ante la prensa. "Se están comportando muy mal como lo han hecho durante 47 años. Los golpeamos duramente anoche después de que lanzaran ataques", agregó.