Llora el mundo del pop: falleció a los 75 años la cantante Bonnie Tyler

La cantante galesa Bonnie Tyler, famosa por clásicos del pop melódico como Total Eclipse of the Heart y Holding Out for a Hero, falleció en las últimas horas producto de las complicaciones que atravesaba desde mayo por una perforación intestinal que la había tenido en coma inducido hasta hace un mes. Su paso a la eternidad fue en un hospital de Portugal, país en el que vivía desde hace algunos años. Su familia comunicó su fallecimiento y pidió respeto en este difícil momento.

"La familia y el equipo de Bonnie están desconsolados al anunciar que Bonnie falleció inesperadamente anoche en el hospital en Portugal como resultado de la enfermedad por la que estaba siendo tratada", aseguraron en un posteo que realizaron en Facebook. "Emitiremos otro comunicado en breve, pero por ahora pedimos privacidad para afrontar esta tragedia", sumaron enseguida.

Recién durante junio, Tyler pudo salir del coma inducido en el que se encontraba desde mayo, aunque siguió internada en el Hospital de Faro de la zona del Algarve portugués. La cantante había nacido en 1951 como Gaynor Hopkins en la ciudad galesa de Swansea, en el Reino Unido de Gran Bretaña. Su carrera de cantante tuvo un fuerte empuje a partir de una operación que tuvo en las cuerdas vocales en 1977, la cual le dejó su tono ronco y áspero que la caracterizaba.

Si bien en su larga carrera en la cual grabó 18 álbumes de estudio y ganó tres premios Grammy hizo muchísimas canciones, algunas fueron sus más recordadas, como las ya mencionadas y otras tantas, casi siempre compuestas por su letrista y productor musical, el estadounidense Jim Steinman.

Bonnie Tyler durante un concierto en 2019.

Con Total Eclipse of the Heart, grabado en 1983, logró subir a lo más alto de los rankings musicales y consolidó su crecimiento como artista pop del momento, mientras que se popularizó en todo el planeta, más allá del Reino Unido y Estados Unidos. Holding Out for a Hero también la puso en un lugar trascendental de la escena musical y significó otro de sus grandes logros.

Durante 2022 fue nombrada Miembro de la Orden del Imperio Británico (MBE, por sus siglas en inglés). Al ser mujer no se llevó el títutlo de "Sir" sino el de "Dame", pero recibió la condecoración de manos del príncipe Guillermo en una ceremonia celebrada en el Castillo de Windsor en febrero de 2023. El pop melódico la llora y ella comienza una gira interminable por toda la eternidad.