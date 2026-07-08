¡Se encienden las marquesinas! Nacen los Premios PINTI y el teatro argentino ya vive su gran fiesta

La temporada teatral ya tiene su gran cita. Con una mezcla de glamour, figuras consagradas, musicales, comedias, dramas y una fuerte participación del público, los Premios PINTI harán su debut el próximo 27 de julio en una ceremonia que promete convertirse en un nuevo clásico del espectáculo argentino. La gala se realizará en el histórico Teatro Colón, contará con la conducción de Agustín "Rada" Aristarán y será transmitida en vivo por eltrece para todo el país. Detrás de la iniciativa está la Asociación Argentina de Empresarios/as Teatrales y Musicales (AADET), que busca reconocer la excelencia artística, técnica y productiva del teatro comercial.

Nacen los Premios PINTI

Pero no será una entrega de premios más. La primera edición reunirá cuatro formas distintas de reconocimiento: los galardones elegidos por un jurado independiente, los Premios a la Trayectoria, los Espectáculos del Año -definidos por convocatoria de público- y el nuevo Premio Favorito del Público, que permitirá que los espectadores también tengan voz en la gran noche.

Antes incluso de conocerse a los ganadores, tres nombres ya tienen asegurado su lugar entre los grandes protagonistas de la ceremonia. AADET confirmó que Moria Casán será distinguida con el Premio a la Trayectoria en Actuación Teatral Femenina, mientras que Guillermo Francella recibirá el reconocimiento a la Trayectoria en Actuación Teatral Masculina.

La magia de Charlie y la Fábrica de Chocolate sigue intacta décadas después

Por su parte, uno de los empresarios más influyentes de la escena nacional, Carlos Rottemberg, será homenajeado por su histórica labor en la Producción Teatral. Además de las categorías competitivas, los Premios PINTI distinguirán a los espectáculos que más público convocaron durante la temporada. Los elegidos fueron El Jefe del Jefe como Comedia del Año, Rocky como Drama o Comedia Dramática del Año y Charlie y la Fábrica de Chocolate, que se quedó con el reconocimiento como Musical del Año.

Entre las producciones que buscarán quedarse con las principales estatuillas aparecen títulos que dominaron la cartelera durante el último año. En la categoría Mejor Comedia competirán Berlín Berlín, La función que sale mal, Medida por medida (la culpa es tuya), Parlamento y Una navidad de mierda. En Drama o Comedia Dramática, los nominados son El brote, Habitación Macbeth, Imprenteros, Las Hijas y Lo que el río hace. La categoría de Mejor Musical también promete una definición apasionante con Annie, Charlie y la Fábrica de Chocolate, Cuando Frank conoció a Carlitos, Hairspray y The Ópera Locos.

Lionel Messi fue a ver Rocky, la obra de su gran amigo Nicolás Vázquez

Entre las actuaciones más destacadas aparecen varios de los nombres más fuertes de la escena nacional. En comedia fueron nominadas Carla Peterson, Fernanda Metilli, Lorena Vega, Pilar Gamboa y Verónica Llinás, mientras que entre los actores competirán Adrián Suar, Diego Reinhold, Juan Pablo Geretto, Luis Brandoni y Maxi de la Cruz. En drama sobresalen candidaturas como las de Andrea Garrote, Julieta Zylberberg, Lorena Vega, Pilar Gamboa y Valeria Lois, junto a actores como Luis Machín, Pompeyo Audivert, Roberto Peloni, Carlos Portaluppi e Iñaki Aldao.

Los musicales tampoco se quedan atrás. Julieta Nair Calvo, Lizy Tagliani, Alejandra Radano, Belén Bilbao y Alejandra Perlusky competirán entre las actrices, mientras que del lado masculino aparecen Rada Aristarán, Fer Dente, Lucas Gerson, Oscar Lajad y Sebastián Almada. Al recorrer las distintas categorías queda claro que algunas producciones parten como grandes candidatas. Charlie y la Fábrica de Chocolate acumula nominaciones en actuación, dirección, producción, coreografía, escenografía, iluminación, maquillaje y vestuario, convirtiéndose en una de las grandes favoritas de la noche.

El Jefe del Jefe como Comedia del Año

También sobresale Hairspray, presente en categorías artísticas y técnicas, mientras que Cuando Frank conoció a Carlitos, Rocky, Berlín Berlín y Lo que el río hace aparecen como otros de los títulos con mayores posibilidades de subir al escenario. Una de las principales novedades será la incorporación del Premio Favorito del Público. Por primera vez, los espectadores podrán votar de manera online cuál fue la obra que más los emocionó durante la temporada. El ganador se conocerá en vivo durante la ceremonia del 27 de julio y los detalles sobre la plataforma de votación serán anunciados en los próximos días a través de las redes oficiales de los Premios PINTI.