Yuyito González blanqueó a Javier Milei aseguró que son "serios" mientras Fátima Florez respondió muy subida de tono

En las últimas semanas, la relación entre Amalia Josefina Trombetta, más conocida como Yuyito González y el presidente Javier Milei atrapó la atención de los medios y argentinos. Y aunque el título oficial del vínculo no se conoció hasta el día de hoy, varios allegados al mandatario aseguraban que se estaban conociendo más allá de una amistad. Fue la mediática quien rompió el silencio y habló, por primera vez, de su romance.

Semanas atrás, la actriz y el líder de Las Fuerzas del Cielo compartieron una velada de arte y cultura en el balcón presidencial del Colón; sin embargo, no se mostraron cariñosos ante las cámaras. Una actitud diferente fue la que desplegaron el pasado martes, un evento en el CCK, donde se saludaron con un beso en la boca mientras se llevaba adelante la presentación del proyecto de le y de Juicios por Jurados que presentó el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.

En su programa de Magazine, Yuyito González aclaró los tantos y habló de su relación con el Presidente: " Confirmamos romance, chicos. Ya está. Es una cosa sana, pura linda, inocente ", calificó ante las cámaras. Luego continúo exponiendo que la cosa es seria, ya que son personas grandes: "Somos novios. No es una exclusividad que decimos 'che vamos viendo'. Somos personas adultas, con experiencia, somos serios".

Yuyito González recibe la aprobación de su hija en su romance con Javier Milei

La mediática no fue la única que se pronunció respecto de su romance, sino que además lo hizo su hija, Brenda Di Aloy: "Yo me fui a vivir sola y no sé más cuándo mamá tiene una cita o no. Cuando me preguntan, vamos a ser claras... por Javier Milei, yo digo 'la verdad que ojalá que el hombre que acompañe a mamá el resto de su vida sea un hombre que refleje los frutos de mucha espera y perseverancia", dijo sin tapujos. Ante las palabras de la joven, Yuyito confesó que no es una situación fácil para la familia, debido a la exposición.

Fátima prendida fuego

Con la aprobación de sus hijos, y el acompañamiento de Javier Milei, la periodista prefiere no ocultar más su relación y da luz verde a su enamoramiento.

Como confesó Yuyito su nuevo amorío genera ruido, pero no solo en su familia como había referido, sino también en ex parejas del mandatario. Luego de las imágenes de aquel beso en el CCK, Fátima Florez realizó una polémica publicación en su cuenta personal de Instagram donde suma... seguidores.

El polémico posteo de Fátima Florez

" Lo mejor está por venir ", escribió la imitadora en sus historias junto a un reel que publicó ella misma en su perfil el 25 de julio del 2023. Feliz, en Miami, Estados Unidos, la actriz disfrutó del mar, pero todo lleva a una pregunta ¿por qué eligió aquel posteo para asegurar que espera algo bueno?

Luego de aquel polémico posteo, Fátima Florez promocionó su obra "Fátima 100%", donde además agregó el link del sitio web para comprar las entradas. La artista se presenta el 12, 13 y 14 de septiembre en Hollywood.